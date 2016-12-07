به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران قم، آیت الله سید علی حسینی اشکوری در جلسه شورای معاونان و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم تأکید کرد: تفرقه افکنی و اختلاف افروزی خیانت به خونهای شهدا و ایثار جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس است، باید ارزشهای شهدا را در جامعه حفظ کرد و تقویت نمود.
وی ادامه داد: چهار دهه است، ملت ایران وفادارانه با محور ولایت با تمام مخالفتها مقابله کرده و باید هوشیار بود و با پیروی از ولایت راه نفوذ دشمنان را بست و گرفتار بدعهدی دشمنان نشد.
این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: سفارش ائمه اطهار(ع) است که همه را به تقوای خدا و پرهیز از محرمات الهی و سعی و کوشش برای کسب رضای حق تعالی دعوت میکنند، این تلاش ماندگار خواهد شد.
وی افزود: امام حسن(ع) در وصیتشان بر صداقت در گفتار ، حفظ امانت، سجده های طولانی، برخورد خوب با همسایه، نماز خواندن در حیات مسلمانان با آنها و حضور در تشییع آنها برای حفظ وحدت، این توصیهها هم در دنیا هم در آخرت اثر وضعی دارد، باید با عمل به وظایفی که تکلیف شده و تقوای الهی الگوی شیعه واقعی را نشان داد و این الگو را به جهان معرفی کرد.
آیت الله حسینی اشکوری ادامه داد: این باعث ایمان عملی است، دین ما جامع است علی رغم تبلیغات دروغینی که دشمنان اسلام دارند که دین کارآمد نیست، اما دین اسلام برای همه امروز فردی و اجتماعی دستور دارد که با عمل به آن میتوان به سعادت در دنیا و آخرت دست یافت. حفظ انسجام و صلح با احترام به عقاید یکدیگر و جلوگیری از تفرقه موجب رشد جامعه است.
وی اضافه کرد: برای حفظ انسجام باید همانند شهدا بر محور ولایت حرکت کنیم رهبر معظم انقلاب سکاندار شایسته برای انقلاب اسلامی هستند و در سختترین شرایط کشتی انقلاب را هدایت کردهاند امروز هم پیش بینیهای ایشان به ثمر نشسته و بدعهدی دشمنان ثابت شد، همه در جریان برجام قصد خیر داشتند اما رهبر انقلاب از قبل نسبت به عهد شکنی غربیها هشدار و تذکر دادند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: امروز هم با حفظ وحدت باید در مسیر ولایت قرار گرفت و با تمکین به فرمایشات رهبری مسیر پیشرفت را طی کنیم و به سفارشات شهدا عمل کنیم.
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