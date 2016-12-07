توجه ویژه دانشگاه علوم پزشکی به برگزاری برنامه های فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صومی شامگاه چهارشنبه در در آیین افتتاح هفته فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و آیین تجلیل و تقدیر از زحمت کشان بی ادعا، گفت: خادمان بی منت و مدعای دانشگاه، دانشجویان را با روی خوش پذیرا هستند و متاسفانه تلاش نیروهای خدمتی دیده نمی‌شود، امروز از چنین افراد پر کار و صادق و بی ادعایی تجلیل می‌کنیم.

وی اضافه کرد: افتخار می‌کنم در دانشگاهی مسئولیت دارم که برزگانی از عرصه‌های علم و اندیشه در این فضا رشد کرده و برای این خطه افتخار آفریده‌اند، امروزه نقش بی بدیل فارغ‌التحصیلان و اساتید این دانشگاه در پیشرفت علمی کشور بر کسی پوشیده نیست.

وی خاطرنشان کرد: در آموزه‌های دینی بر یاری رساندن به یکدیگر در کارهای نیک و تقوا تاکید شده است و فعالیت در عرصه فرهنگ و هنر یکی از عمل‌های خیر و نیک می باشد، در همین راستا دانشگاه تمام تلاش خود را برای بسترسازی فعالیت دانشجویان پر تلاش فرهنگی خود به کار می‌گیرد.

صومی گفت: خدمت بی ادعا آرمان ما است، امیدواریم بعد از گذران دوران خدمت و ورود به دوران بازنشستگی بتوانیم بگوییم هر آنچه در توان داشتیم به کار برده و در مسیر خدمتگزاری به جامعه از چیزی فروگذار نکردیم.

وی با تجلیل از فغالیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان گفت: این دانشجویان مسئولیت‌پذیری را تمرین می‌کنند، اینکه دانشجویی که در کنار تحصیل، فعالیت های فوق برنامه فرهنگی نیز دارند، جای تقدیر دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ در کنار سایر ابعاد حرکت کند حاصل آن تربیت افراد رشد یافته چند بعدی خواهد بود که علاوه بر رشد علمی در زمنیه های دیگر فرهنگی و اجتماعی نیز در جامعه حرفی برای گفتن خواهند داشت.