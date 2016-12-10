درگیری دو افغانی منجر به قتل شد/ دستگیری قاتل ۳ ساعت پس از حادثه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات این قتل اظهار داشت: بر اثر درگیری بین دو تبعه افغانی یک جوان ۲۰ ساله به قتل رسید که با تلاش ماموران انتظامی، قاتل دستگیر شد.

وی اضافه کرد: دو جوان ۲۰ و ۲۲ ساله تبعه افغانستان به هویت «ج، الف» و «ص، الف» نیمه شب گذشته در منزل مسکونی خود در یکی از محل‌های شهر جم با هم درگیر می‌شوند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در این حادثه «ص، الف» مصدوم و به بیمارستان منتقل شد که به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت می‌کند.

وی بیان کرد: با حضور عوامل انتظامی و بررسی صحنه درگیری کمتر از سه ساعت پس از حادثه «ح، الف» عامل درگیری دستگیر شد.

سردار عباس‌زاده ادامه داد: این متهم ضمن اعتراف به بزه انتسابی، علت آن را درگیری بر سر دیر باز کردن درب منزل عنوان کرد.