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۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

فرمانده انتظامی استان بوشهر خبر داد:

درگیری دو افغانی منجر به قتل شد/ دستگیری قاتل ۳ ساعت پس از حادثه

درگیری دو افغانی منجر به قتل شد/ دستگیری قاتل ۳ ساعت پس از حادثه

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: درگیری دو تبعه افغان در شهرستان جم، منجر به قتل یک نفر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات این قتل اظهار داشت: بر اثر درگیری بین دو تبعه افغانی یک جوان ۲۰ ساله به قتل رسید که با تلاش ماموران انتظامی، قاتل دستگیر شد.

وی اضافه کرد: دو جوان ۲۰ و ۲۲ ساله تبعه افغانستان به هویت «ج، الف» و «ص، الف» نیمه شب گذشته در منزل مسکونی خود در یکی از محل‌های شهر جم با هم درگیر می‌شوند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در این حادثه «ص، الف» مصدوم و به بیمارستان منتقل شد که به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت می‌کند.

وی بیان کرد: با حضور عوامل انتظامی و بررسی صحنه درگیری کمتر از سه ساعت پس از حادثه «ح، الف» عامل درگیری دستگیر شد.

سردار عباس‌زاده ادامه داد: این متهم ضمن اعتراف به بزه انتسابی، علت آن را درگیری بر سر دیر باز کردن درب منزل عنوان کرد.

کد مطلب 3845777

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