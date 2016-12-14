«سد معبر» من را خسته کرد/ لوکیشن های شهری زیاد کار را سخت کرد

سجاد رحیمی مدیر تولید فیلم سینمایی «سد معبر» و «مرداد» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت های جدید خود گفت: با توجه به اینکه مراحل ساخت فیلم سینمایی «سد معبر» به کارگردانی محسن قرایی بسیار سخت بود و من خسته شده بودم، ترجیح دادم مدتی را استراحت کنم، به همین دلیل در حال حاضر مشغول به انجام کاری نیستم.

وی افزود: ساخت «سد معبر» به دلیل اینکه یک فیلم اجتماعی بود بسیار سخت تر از «مرداد» بود زیرا لوکیشن های شهری زیادی داشت، به طوری که ما در بازار و جنوب تهران به فیلمبرداری پرداختیم و به دلیل اینکه بازیگرانی مانند حامد بهداد و محسن کیایی در این اثر به حضور داشتند، شرایط فیلمبرداری برای ما سخت بود.

رحیمی عنوان کرد: فکر می کنم این روزها مردم با سینمای ایران زیاد دوست نیستند و علاقه ای به فیلمبرداری یک گروه فیلمبرداری ندارند. البته با توجه به اینکه فیلمبرداری در یک فضای شهری و پر رفت و آمد صورت می گرفت و ما کمبود فضا داشتیم، کار ضبط بسیار سخت شده بود و این کار ما را با دشواری هایی رو به رو کرد.

وی عنوان کرد: اصولا کار کردن در مکان هایی که متعلق به مردم است و در آنجا رفت و آمد دارند، بسیار سخت است و موارد دیگر مانند اجاره کردن آن مکان ها هم مشکلات دیگری پیش می آورد که موجب سختی های زیادی می شود.

«سد معبر» به عنوان دومین تجربه کارگردانی محسن قرایی فضایی اجتماعی دارد و داستان قاسم کارمند اداره سد معبر شهرداری را روایت می کند که در تلاش است وضعیتِ زندگیِ خود را بهبود ببخشد اما در این راه با نرگس همسرش اختلافِ نظر دارد.

در این فیلم حامد بهداد، باران کوثری، نادر فلاح، نگار عابدی، اکبر رحمتی، آوا شریفی، علیرضا کمالی، گیتی قاسمی، حسام محمودی، مرتضی آقا حسینی، عرفان ناصری، امیر سفیری، بهرام سروری نژاد، علی میلانی، سجاد رحیمی، غلامعلی رضایی، فتح ا... طاهری، رونیکا نعمت الله و محسن کیایی به ایفای نقش می پردازند.