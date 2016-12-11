«تونی اردمان» بهترین فیلم اروپا شد/ معرفی اولین کارگردان زن برتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در این دوره از جوایز فیلم اروپا که دیشب در وروتسواف لهستان برگزار شد، کمدی درام «تونی اردمن» به کارگردانی مارن آده ۵ جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه‌نویسی و بهترین بازیگر مرد و بازیگر زن اروپا را به خانه برد.

آده نام خود را به عنوان نخستین کارگردان زن در تاریخ ۲۹ ساله جوایز فیلم اروپا ثبت کرد.

مستند تحسین شده «آتش در دریا» ساخته جیانفرانکو رزی نیز در این مراسم جایزه بهترین مستند اروپا را دریافت کرد و جایزه بهترین انیمیشن اروپا به «زندگی من به عنوان یک کدوسبز» رسید.

همانطور که پیشتر اعلام شده بود جایزه دستاورد اروپا در سینمای جهان نیز به پیرس برازنان و ژان-کلود کریر اهدا شد. آندری وایدا کارگردان فقید لهستانی نیز با جایزه افتخاری رئیس و هیأت رئیسه آکادمی فیلم اروپا مورد تقدیر قرار گرفت.

فهرست برندگان بیست و نهمین دوره جوایز فیلم اروپا به این شرح است:

بهترین فیلم اروپا: «تونی اردمان» به کارگردانی مارن آده

بهترین کارگردان اروپا: مارن آده برای «تونی اردمان»

بهترین بازیگر زن اروپا: ساندرا هولر برای «تونی اردمان»

بهترین بازیگر مرد اروپا: پیتر سیمونیشک برای «تونی اردمان»

بهترین فیلمنامه‌نویس اروپا: مارن آده برای «تونی اردمان»

بهترین کمدی اروپا: «مردی به نام اووه» به کارگردانی هانس هولم

بهترین فیلم بلند انیمیشن اروپا: «زندگی من به عنوان یک کدوسبز» به کارگردانی کلود باراس

جایزه فیپرشی: «شادترین روز زندگی اولی ماکی» به کارگردانی یوهو کوسمانن

بهترین فیلم کوتاه اروپا: «۹ روز - از پنجره اتاق من در حلب» به کارگردانی عیسی توما، توماس فروخه و فلور فان دی مولن

بهترین مستند اروپا: «آتش در دریا» به کارگردانی جیانفرانکو رزی

بهترین فیلمبرداری اروپا: کامیلیا یلم کنوسن برای «سرزمین من»

بهترین آهنگساز اروپا: ایلیا دموتسکی برای «دانشجو»

بهترین تدوین: آن اوسترود و یانوش بیلسکوف برای «کمون»