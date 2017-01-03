به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم دمین شازل یک موفقیت دیگر کسب کرد تا راهش را به سمت اسکار هموارتر کند.

این فیلم موزیکال با بازی اما استون و رایان گاسلینگ به عنوان بهترین فیلم سال در بیست و یکمین جشنواره فیلم کاپری هالیوود انتخاب شد و در مجموع ۶ جایزه از این جشنواره دریافت کرد که شامل بهترین بازیگر زن برای اما استون و بهترین گروه بازیگری، بهترین فیلمبرداری برای لوییس سندگرین، بهترین موسیقی برای جاستین هورویتز و بهترین ترانه برای «شهر ستاره‌ها» بود.

به این ترتیب «لالالند» در ایتالیا چرخه کامل خود را طی کرد و با اولین نمایشش در جشنواره فیلم ونیز که به عنوان بهترین فیلم معرفی و همه توجه‌ها را معطوف خود ساخت، حالا جایزه‌های این جشنواره ایتالیایی را نیز درو کرده است.

از دیگر برندگان بزرگ این جشنواره «شیر» و «ستیغ اره‌ای» بودند که هر یک پنج جایزه به خانه بردند. گرت دیوس برای «شیر» جایزه انسان‌دوستی را برد و نیکول کیدمن و دیو پاتل جایزه بهترین بازیگر زن و مرد نقش مکمل را دریافت کردند. جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی نیز به سارو بریرلی و لوک دیویس رسید و جایزه صلح کاپری نیز به «سیا» برای ترانه «هرگز جا نزدن» تعلق گرفت.

فیلم «ستیغ اره‌ای» مربوط به جنگ جهانی دوم نیز جایزه بهترین درام ، بهترین کارگردانی برای مل گیبسون، بهترین تهیه کننده برای بیل مکانیک، بهترین بازیگر برای اندرو گارفیلد و بهترین تدوین‌گر را برای جان گیلبرت از آن خود کرد. البته گارفیلد این جایزه را به طور مشترک با مایکل کیتون برای «بنیان‌گذار» دریافت کرد.

«فلورانس فاستر جنکینز» ساخته استفن فریرز با بازی مریل استریپ جایزه بهترین کارگردان اروپایی و بهترین فیلم کمدی سال را دریافت کرد و مستند جیانفرانکو رزی با عنوان «آتش در دریا» بهترین مستند و بهترین فیلم اروپایی سال شناخته شد.

کنت لونرگان برای «منچستر کنار دریا» جایزه بهترین فیلمنامه را برد و بهترین طراحی صحنه به دانته فرتی وفرانچسکا لو شیاوو برای «سکوت» رسید.

«تونی اردمان» برنده بهترین فیلم خارجی زبان شد و «موآنا» جایزه بهترین انیمیشن سال را دریافت کرد.

جیمز فرانکو نیز فیلمساز سال شد و این جایزه را برای ایفای نقش به عنوان بازیگر، تهیه کننده و کارگردان در فیلم «در نبردی مشکوک» برد.

توبی سبستین برای بازی در «بازی تاج و تخت» به عنوان بازیگر قابل توجه سال انتخاب شد.

کسینیا راپوپورت بازیگر زن روسی به عنوان هنرمند جهانی سال انتخاب شد.

اندرآ بوچلی با تونی رنیس، دیوید فاستر و اومبرتو گاتیکا جایزه بهترین آلبوم پاپ سنتی را را برای آلبوم «سینما» دریافت کرد.