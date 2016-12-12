نرخ درآمدی تولید محتوای بومی فضای مجازی تصویب می شود

خسرو سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی فضای مجازی با تاکید بر توسعه کسب و کار دیجیتال اظهار داشت: این پروژه یکی از پروژه های مورد تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید با همکاری بخش خصوصی انجام شود.

وی با بیان اینکه تولید محتوای بومی تا پایان سال دو برابر می شود گفت: افزایش ۱۰ برابری محتوای بومی در فضای مجازی نیازمند تامین منابع است که هم اکنون بخشی از این پروژه را استارت زده ایم.

سلجوقی یکی از الزامات اجرای این پروژه را حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی در صورتی می تواند در این پروژه فعالیت داشته باشد و توسعه محتوای بومی را رقم بزند که با کاهش ریسک سرمایه گذاری و جذب بازار مواجه شود.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: بر این اساس ما در راستای تعیین نرخ درآمدی محتوای بومی با هدف ایجاد شفافیت در کسب و کارهای نوپا و دیجیتال از توصیه نامه و آیین نامه آن رونمایی کرده ایم.

وی گفت: در صورتی که این آیین نامه در سازمان تنظیم مقررات مصوب شود می تواند به حمایت از تولید محتوای بومی فضای مجازی بینجامد. در این زمینه این آیین نامه را به رگولاتوری برای تصویب پیشنهاد داده ایم.