ارتقای سطح خدمات و تجهیزات بهداشتی و درمانی در دشتستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دشتستان، حسین دارابی از توجه و اهتمامی که مسئولین شهر سعدآباد به حوزه سلامت دارند، قدردانی و تشکر کرد و اظهار داشت: وقتی مسئولین شهری به حوزه سلامت نگاه ویژه ای داشته باشند باید انتظار پیشرفت و ارتقای سطح خدمات را داشته باشیم.

وی گفت: با شروع طرح تحول در حوزه بهداشت، اتفاق‌های بسیار خوبی در این حوزه رخ داده و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در تجهیز و ارائه خدمات سطح ۲ در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت تلاش کرده است.

این مقام مسئول افزود: هم اکنون در مرکز خدمات جامع سلامت شهر سعدآباد خدماتی درمانی نظیر پزشک عمومی، مانیتورینگ قلبی، خدمات بستری سرپایی، رادیوگرافی دهان و دندان، آزمایشگاه، استقرار دستگاه اتوآنالایزر، خدمات مامایی، داروخانه و همچنین مراقبت‌های کودکان و مادران باردار و تمامی سنین توسط مراقبین سلامت ارئه می‌شود.

کشاورز بارگاهی امام جمعه شهر سعدآباد از شبکه بهداشت و درمان دشتستان در تجهیز و ارتقای سطح خدمات در مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر سعدآباد تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی مسئولین شهر سعدآباد پیرامون حوزه سلامت با شبکه بهداشت و درمان دشتستان در محل شورای اسلامی این شهر برگزار شد.