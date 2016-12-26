نتایج اولیه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی منتشر شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در روز جمعه ۲۱ آبان ماه ۹۵ برای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، سازمان دامپزشکی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مرکز ملی رقابت، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

وی افزود: نتایج اولیه این آزمون به صورت کارنامه تنظیم و از ساعت ۲۲ روز یکشنبه ۵ دی ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.

مشاور عالی سازمان سنجش تاکید کرد: داوطلبانی که در یکی از رشته‌های شغلی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (بجز ۷ خوشه شغلی که نتایج آنها طی اطلاعیه‌های ذکر شده اعلام شده)، باید باتوجه به نتیجه مندرج در کارنامه و توضیحات داده شده در اطلاعیه که بر روی سایت سازمان قرار گرفته برای سایر مراحل گزینش اقدام کنند.

توکلی عنوان کرد: به داوطلبان توصیه می شود بعد از مطالعه دقیق تعاریف و نکات مربوط به بومی بودن چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در هر یک از بندهای حالت بومی، نوع بومی مشاهده کردند برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۷ دی ماه با ورود به سیستم، نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

وی افزود: بدیهی است نتایج معرفی شدگان صرفا بر اساس حالت بومی اعلام شده در این مرحله صورت خواهد گرفت.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: داوطلبان فاقد حد نصاب با توجه به آنکه حد نصاب فارغ از نوع بومی است کارنامه خود را مشاهده خواهند کرد و نیازی به مشاهده ویرایش نوع بومی ندارند.