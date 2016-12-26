بیش از ۵۰۰ کارتن اسباب بازی قاچاق ضبط و کشف شد

جواد محمدی فشارکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده هوو که از جنوب کشور به سمت تهران در حرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این کامیون تعداد ۲۱۲کارتن انواع اسباب بازی فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکی کشف شد، ارزش این محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه دو میلیارد ریال اعلام شده است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان افزود: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی اضافه کرد: قاچاق کالا به تولیدات داخلی کشور ضربه می‌زند که نیروی انتظامی در این خصوص با قاچاقچیان برخورد قانونی خواهد کرد و اجازه جولان به آنها نخواهد داد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان اعلام کرد: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید رئیسیان شهرستان سمیرم حین کنترل خودروهای عبوری از ایستگاه به یک دستگاه کامیون کشنده ماک مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو تعداد ۲۴۲ کارتن انواع اسباب بازی خارجی فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکی کشف شد، ارزش محموله توسط کارشناسان مربوطه یک میلیارد و ۵۰ هزار ریال اعلام شده است.

محمدی فشارکی افزود: در این زمینه یک قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی همچنین از جاساز یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق زیر بار بادمجان خبر داد و افزود: ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار بادمجان که از جنوب کشور به مقصد تهران در حرکت بود مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو تعداد ۱۵ هزار و ۱۰۰ قوطی انواع سموم گیاهی، دو هزار و ۶۷۰ عدد کیف بچگانه ،۵۰۳ ثوب پوشاک بچگانه و ۱۱۴ جفت کفش اسپرت مردانه خارجی فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکی که زیر بار جاساز شده بود کشف شد.

محمدی فشارکی افزود: کارشناسان مربوطه ارزش این محموله کشف شده را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرده اند. در این خصوص راننده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی بیان داشت: قاچاق کالا ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و تولیدات داخلی می زند که از مردم تقاضا می شود هر گونه اخبار مربوطه به قاچاق کالا را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.