گردان های قسام حماس برای شهید الزواری مراسم بزرگداشت برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گردان های عزالدین القسام شاخه نظامی حماس امروز مراسمی را برای شهید مهندس محمد الزواری برگزار کردند.

در همین راستا، سخنگوی این گردان ها امروز دوشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید الزواری در غزه تصریح کرد که شهادت این دلاورمرد تونسی تاثیری در روند آماده سازی مقاومت برای نبرد با دشمن صهیونیستی نخواهد داشت و ما از تمامی جوانان امت اسلامی و عربی و آزادگان جهان می خواهیم قدم در راه او گذاشته و سلاح های خود را به سمت دشمن صهیونیستی نشانه بگیرند.

سخنگوی القسام افزود که دشمن صهیونیستی از ترور شهید محمد الزواری شاد و مسرور شد اما نمی داند که امت اسلامی هزاران نفر امثال شهید الزواری دارد و در نهایت دشمن و جیره خوارانش سرنوشتی جز شکست نخواهند داشت.

گفتنی است، محمد الزواری مخترع و مهندس تونسی پنجشنبه ۱۵ دسامبر در شهر صفاقس واقع در جنوب تونس به دست افراد ناشناس ترور شد.