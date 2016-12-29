هفته دهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دهم این رقابت‌ها عصر پنجشنبه ۶۷ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور هزار و هزار و ۲۰۰ متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان حدود ۶۰ میلیون تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های هفت‌ گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن دو ساله با امتیاز مبتدی به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که اسب مارال زودتر از خط پایان گذشت و اسب‌های امیر پاشا (۲) و عجب شیر به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز مبتدی به مسافت هزار متر بود که اسب آس پایر عنوان اول را به دست آورد و اسب‌های ول کات و شمیم به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های تروبرد داخلی سه ساله و صفر تا ۶ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که اسب کوکو شاتل موفق به کسب مقام اول شد و اسب‌های ارابل و هچ مامبو به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های تروبرد داخلی سه ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر شکل گرفت که اسب لارسن زودتر از خط پایان عبور کرد و اسب‌های نادال و کینگ فایر به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز نبرده به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که آروشا نخستین اسب از خط پایان عبور کرد و ایل هان و نایس لیدی اسب‌های دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم اسب‌های دوخون سه و چهار ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که اسب هلیا موفق به کسب مقام اول شد و اسب‌های یاغمر و کینگ کیا به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور هفتم و پایانی اسب‌های ترکمن سه و چهار ساله با امتیاز هندیکاپ گروه (۲) و (۳) به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که اسب پوربه عنوان نخست را کسب کرد و اسب‌های آی بک و یادگار قره تپه به ترتیب دوم و سوم شدند.

لازم به ذکر است؛ هفته یازدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد عصر فردا (جمعه) در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

در هفته یازدهم این رقابت‌ها ۶۸ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در هفت دور هزار و هزار و ۲۰۰ متری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و ۶۵ میلیون تومان به عنوان جایزه این هفته در نظر گرفته شده است.

مدیریت برگزاری رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد پس از حدود دو دهه به مجموعه استان گلستان واگذار شد و در این فصل هیئت سوارکاری شهرستان گنبدکاووس به عنوان مجری این رقابت‌ها را برگزار می‌کند.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.