اجرای «تئاتر سعدی تابستان ۳۲» نیمه کاره ماند/ ناراحتی جسمی بازیگر

کیانی که نویسندگی و کارگردانی نمایش «تئاتر سعدی تابستان ۳۲» را عهده دار است و این روزها این نمایش را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می کند، درباره وضعیت پیش آمده به خبرنگار مهر گفت: علیرضا محمدی به دلیل فشار کار نتوانست اجرای نمایش را ادامه دهد و به همین دلیل اجرای نمایش کنسل شد.

وی درباره وضعیت جسمانی علیرضا محمدی، اظهار کرد: با آمبولانس تماس گرفتیم و علیرضا محمدی را به بیمارستان منتقل کرد. خوشبختانه معایناتی که توسط پزشکان آمبولانس انجام شد حاکی از آن است که محمدی مشکل خاصی ندارد و مشکل پیش آمده به دلیل فشار کار بوده است.

کارگردان نمایش «تئاتر سعدی تابستان ۳۲» افزود: ناگزیر شدیم با وجود اینکه تماشاگر داخل سالن اصلی حضور داشت، نمایش را کنسل کنیم و به امید خدا فردا چهارشنبه ۱۵ دی ماه نمایش اجرا می شود.

نمایش «تئاتر سعدی تابستان ۳۲» با حضور شهرام حقیقت دوست، امیررضا دلاوری، رویا میرعلمی، علیرضا محمدی، خاطره اسدی، مجید رحمتی و علی سلیمانی ساعت ۱۹:۳۰ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود.