به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «چراغ‌های ناتمام» ساخته مصطفی سلطانی آرمان های نویسنده ای را در فضایی عاشقانه روایت می کند. در این فیلم سینمایی که از جمله آثار متقاضی در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر است، بازیگرانی همچون مجید صالحی و شقایق فراهانی، داریوش ارجمند، حسین مهری و الهام نامی نقش آفرینی می کنند.

الهام نامی درباره تجربه بازی در فیلم «چراغ های ناتمام» گفت: نقشی که در فیلم «چراغ های ناتمام» بازی می کنم شاید به لحاظ کمی چندان زیاد نباشد اما ارزش های نقش و قالب های متفاوتی که در آن بازی می کنم، نکته متفاوتی در کارنامه کاری ام خواهد بود. جذابیت نقش برایم تداخل میان خیال و واقعیت است؛ شخصیتی که همه زندگی اش در خیال نویسنده می گذرد. همیشه دوست داشتم در نقش هایی بازی کنم که گریم ها و شخصیت های متفاوتی داشته باشد و شخصیت شهربانو که در فیلم «چراغ های ناتمام» بازی می کنم این ویژگی ها را دارد.

وی ادامه داد: البته در سابقه تئاتری ام این که چند شخصیت را به طور همزمان با بازه های متفاوت سنی از یک شخصیت واحد ایفا کنم پیش آمده بود، به عنوان مثال در نمایشی که امسال در سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر با عنوان «پرسه های موازی» دارم به عنوان بازیگر با ۲ نقش کاملا متفاوت حضور دارم اما در سینما به دلیل خصیصه دوربین و نزدیکی اش به بازیگر ماجرا پیچیده تر و ترسناک است چون کوچکترین کنش و واکنش بزرگتر از آنچه در واقعیت است به نظر می رسد و این کار بازیگر را سخت می کند. به هر حال من امسال در جشنواره های تئاتر و فیلم فجر آثاری را دارم که در نهایت باید مخاطب آنها را بپسندد و مهم تر این که باورشان کند.

نامی که سابقه حضور در تئاتر و تلویزیون را دارد درباره نحوه ورودش به «چراغ های ناتمام» گفت: من پیش از این تجربه بازی در سه فیلم سینمایی را داشتم و از طریق شهرزاد عقیقی طراح چهره پردازی فیلم که مرا از فیلم «تابو» می شناخت به این پروژه اضافه شدم و سعی کردم از طریق مشورت با کارگردان و همراهی عوامل فیلم با نقش بیشتر آشنا شوم.

بازیگر فیلم «چراغ های ناتمام» عنوان کرد: جدا از تمرین‌ها و تلاش هایی که برای بهتر بازی کردن داشتم، طراحی چهره پردازی هم به من برای قرار گرفتن در قالب نقش کمک کرد چون من سه مقطع مختلف را در این فیلم بازی کردم و هنگامی که گریم دوران پیری خودم را دیدم شگفت زده شدم و به نظرم مخاطب هم بعد از تماشای فیلم «چراغ های ناتمام» از دیدن کاراکتری که بازی می کنم، غافلگیر خواهد شد.

بازیگر فیلم سینمایی «چراغ های ناتمام» درباره همکاری با بازیگرانی چون داریوش ارجمند، شقایق فراهانی و مجید صالحی گفت: برایم حضور در جمع بزرگان بسیار خوشحال کننده بود، از همکاری با این گروه واقعا لذت بردم و همکاری خیلی خوبی داشتیم.

نامی بیان کرد: در مجموع شرایط خوبی در زمان تولید فیلم وجود داشت. گروهی جوان و با انرژی در این فیلم همکاری می کردند که تنها به کار فکر می کردند و هیچ حاشیه ای وجود نداشت و این همه انرژی و حساسیت اعضای گروه برایم جالب بود.

نامی در پایان اظهار کرد: من در «چراغ های ناتمام» تجربه خاصی داشتم و حضور در سه مقطع زمانی با گریم ها و بازی متفاوت برایم چالش بزرگی بود. به همین دلیل فکر می کنم نتیجه کار خوب شده باشد. امیدوارم زحمات مصطفی سلطانی و بچه های گروه در جشنواره فجر و در زمان اکران دیده شود و شرایط خوبی برای فیلم اتفاق بیفتد، چون فیلم «چراغ های ناتمام» فیلم با ارزشی است و لیاقت دیدن شدن را دارد.

فیلم سینمایی «چراغ‌های ناتمام» درباره نویسنده ای پایبند به باورهای اعتقادی است که به دنبال مضمونی مرتبط با باورهایش می‌گردد.