تحصیل ۳هزار و ۶۳۶ دانشجوی خارجی در کرسیهای زبان و ادبیات فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین سالارآملی صبح امروز در نشست مطبوعاتی با اشاره به برگزاری همایش زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور در ایران گفت: این همایش طی روزهای ۲۸ و ۲۹ دی ماه برگزار می شود. افتتاحیه آن در وزارت علوم و مابقی برنامه ها در دانشگاه علامه برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این همایش را جمع آوری یک گزارش از توسعه زبان و ادبیات فارسی در سراسر کشور عنوان کرد و افزود: از دیگر اهداف برگزاری این همایش می توان به برگزاری آزمون تعیین سطح زبان فارسی برای اولین بار در دنیا اشاره کرد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۰ کشور در دنیا هستند که برای زبان خود تعیین سطح می‌کنند ما نیز برای زبان و ادبیات فارسی این برنامه ریزی را انجام دادیم که جمع بندی آن در همایش مدیران زبان و ادبیات فارسی انجام خواهد شد.

سالارآملی ادامه داد: از دیگر اهدافی که منجر به برگزاری این همایش شد بازنگری و تدوین سرفصل ها و منابع آموزشی زبان و ادبیات فارسی است که قرار است هماهنگی هایی در این زمینه انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ۸۲ نفر از رؤسای گروه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی کشور از ۳۵ کشور دنیا که اخیرا نیز ۸ کشور دیگر به آن اضافه می شود، در این همایش حضور خواهند داشت.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در پاسخ به سوال مهر درباره دانشجویانی که در رشته زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور تحصیل می کنند، گفت: سه هزار و ۶۳۶ دانشجوی خارجی در کرسی های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور تحصیل می کنند که ۶۲۰ نفر از آنها در دوره های دکترا تحصیل می کنند.

سالارآملی درباره تعداد اساتیدی که برای کرسی های زبان و ادبیات فارسی به خارج از کشور اعزام شده اند، نیز توضیح داد: ۲۲۲ استاد زبان و ادبیات فارسی از سال ۶۲ تاکنون برای برپایی این کرسی ها به کشورهای خارجی اعزام شده اند.

وی درباره جزئیات همایش نیز افزود: در این همایش که به مدت دو روز در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد، حدود ۳۰ سخنرانی خواهیم داشت. میهمانان ویژه ای از جمله وزیر ارشاد، وزیر علوم و رئیس بنیاد سعدی برای حضور در این برنامه دعوت شده اند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره امضای سند ۲۰۳۰ آموزشی توسط وزارت علوم نیز اظهار کرد: در این رابطه نه چیزی در وزارت علوم امضا شده و نه توافقی به یونسکو ارسال شده است. گروهی از افرادی که این کار را انجام دادند در سامانه خود در این خصوص نظرخواهی کرده اند.