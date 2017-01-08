وجود تشکل های موازی قرآنی آسیب زاست/ ضرورت ادغام سازمان های قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته، ١٨ دی ماه از معاونت قرآن و عترت بازدید کرد.

در این بازدید که در فضایی صمیمانه صورت گرفت، وی از نزدیک در جریان روند فعالیت های ادارات کل هماهنگی و ارتباطات، تبلیغ و ترویج، آموزش و توسعه مشارکت ها و دبیرخانه شورای توسعه قرآنی معاونت قرآن و عترت قرار گرفت.

وی در ادامه، در جلسه ای مشترک با مدیران و مشاوران معاونت قرآن و عترت حضور یافت.

وزیر ارشاد در بازدید از معاونت عترت و قرآن وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی گفت: قرآن نور است و هرکس به آن نزدیک شود در شعاع روشنایی آن قرار می گیرد وجود قرآن در منازل یک باور درونی است که خانواده ها در حضور شعاع آن احساس آرامش و اطمینان می کنند.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم از وضعیت موجود به نقطه مطلوب برسیم، لازمه آن تدوین استراتژی میان مدت و بلندمدت است. یکی از راهکارهای حل مشکلات این است که همه نهادها و سازمان های قرآنی ادغام شده و در قالب یک ساختار یکپارچه قرار بگیرند، زیرا یکی از آسیب های کنونی وجود تشکل های موازی است.

وی با بیان اینکه در این مسیر انسجام یکی از مقوله های مورد توجه است، ادامه داد: باید همه اعضای یک سیستم در جهتی واحد حرکت کند و در استراتژی آن انسجام مشهود باشد. ما نیازمند تبیین گفتمان مطلوب قرآنی در جمهوری اسلامی هستیم.

صالحی امیری در بخش دیگری از سخنان خود افزود: باید همه معاونت های سینمایی، فرهنگی، هنری و موسسات وابسته در سال ٩٦ بخشی از فعالیت خود را به قرآن و عترت اختصاص دهند یعنی باید فیلم، تئاتر، شعر، گرافیک و همه حوزه های هنر در سال جدید برنامه های قرآنی خود را اعلام کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برای فراگیر شدن فرهنگ قرآنی در جامعه نیاز است جلسات مشترکی با اصحاب فرهنگ و هنر که علاقه مند به این حوزه هستند برگزار شود و با همفکری آنان به تولیدات مطلوب برسیم.

صالحی امیری با تاکید بر اختصاص بخشی از یارانه های حوزه فرهنگ به فعالیت های قرآنی افزود: باید در اختصاص یارانه های سال ٩٦، تقویت حوزه قرآنی مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

صالحی امیری افزود: حوزه فعالیت قرآنی در ٣١ استان، ٦٠ هزار روستا، هزار و ٣٠ شهر و ٤٥٠ شهرستان است، از این رو باید این فعالیت در اقصی نقاط کشور محسوس شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری اساسی در حوزه کودک و نوجوان گفت: اگر قرار است در ١٠ سال آینده فطرتی پاک در جامعه داشته باشیم باید در حوزه کودک و نوجوان سرمایه گذاری کرد تا فرزندانی تربیت شوند که در آینده صاحبان کشور و انقلاب باشند.

به گفته صالحی امیری، کانون های کودک و نوجوان در کشور باید نسبت به موضوعات قرآنی اهتمام بیشتری داشته باشند تا نسل جدید به فعالیت در این حوزه ترغیب شوند.

وی همچنین بر برگزاری با شکوه جشنواره های قرآنی تاکید کرد و گفت: جشنواره ها نماد معاونت قرآن هستند، بنابراین باید پرچم آن همواره برافراشته باشد.

در این نشست حجت الاسلام محمدرضا حشمتی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران آن معاونت حضور داشتند و به برخی مشکلات این حوزه پرداختند.