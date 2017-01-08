حل مشکل آلودگی هوا منوط به همکاری شهرداری و نهادهای دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در حاشیه نخستین همایش ملی بانکداری و محیط زیست در جمع خبرنگاران در مورد طرح تعطیلی مدارس در فصل زمستان و روزهای آلوده هوا گفت: در این خصوص مذاکراتی با آموزش و پرورش صورت گرفته و پیشنهادهایی از سوی ما ارائه شده است که البته یکی از این پیشنهادها، انتقال بخشی از تعطیلات تابستانی به فصل سرد سال و زمان سکون و آلودگی هوا بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: تصمیم نهایی در خصوص تعطیلی مدارس بر عهده نهاد متولی این امر یعنی وزارت آموزش و پرورش است.

معاون رئیس جمهور در خصوص اقدام های دولت برای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها به ویژه تهران، گفت: برای رفع آلودگی هوا اقدام ها و برنامه ریزی های بسیاری صورت گرفته که همین اقدام ها نیز منجر به کاهش شاخص های آلودگی هوا در پاییز و زمستان شده است تا جایی که اگرچه تا نقطه مطلوب فاصله داریم اما وضعیت ما از بسیاری شهرهای همجوار در آسیا و اروپا مناسب تر است.

وی با اشاره به اینکه میانگین شاخص غلظت آلاینده ذرات معلق ۲.۵ میکرون از اعداد ۱۶۰ در روزهای بسیار آلوده فراتر نرفته است، اظهار کرد: این موضوع بیانگر نتایج مثبت اقدام ها و برنامه‌ریزی های دولت یازدهم است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه برنامه مقابله با آلودگی هوا برنامه ای بلند مدت و گام به گام و تدریجی است، اظهار کرد: بنابراین اگرچه شاهد افزایش تعداد روزهای سالم و پاک در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هستیم اما نباید توقع داشته باشیم این چالش در مدت کوتاهی و به سرعت رفع شود زیرا محصول سال های زیاد بی‌توجهی به مسائل محیط زیستی است.

وی خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت نیز به منظور حفظ سلامت مردم، اقدام هایی همچون اعمال محدودیت های ترافیکی را در دستور کار داریم.

به گفته ابتکار، تعداد قابل توجه خودرو و موتورسیکلت فرسوده در حال تردد در کشور از دیگر عوامل موثر بر آلودگی هوا است و از این رو تلاش برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و شخصی بسیار مهم است زیرا به طور نمونه تنها در تهران بنا بر آخرین آمار، حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو و موتورسیکلت در حال تردد هست که حدود یک میلیون آن، کاربراتوری و فرسوده است.

معاون رئیس جمهور با یادآوری این موضوع که تردد خودروها و موتورسیکلت های کاربراتوری و فرسوده، منجر به تولید حجم زیادی از آلودگی در شهرها می شود، خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های مهم دولت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده با اولویت تاکسی ها است و مطابق آخرین آمار تا کنون ۳۷ هزار تاکسی و بیش از ۶۰۰ دستگاه مینی بوس فرسوده از رده خارج شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: همکاری شهرداری ها برای نصب فیلتر ذرات دوده در اتوبوس های گازوئیلی و سایر خودروهای ناوگان حمل و نقل می تواند نقشی مهم در کاهش آلودگی هوا داشته باشد و البته طبق مصوبه دولت، دستگاه های مختلفی از جمله شهرداری ها در این حوزه مکلف به اجرای وظایف خود هستند.

وی اشاره ای هم به عملیاتی شدن سامانه یکپارچه معاینه فنی و تاثیرگذاری آن در کاهش آلودگی هوا و ترافیک داشت و گفت: با تکمیل فازهای دیگر این پروژه که مشمول خودروهای سنگین نیز می شود، شاهد تاثیرگذاری بیشتر آن خواهیم بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره عدم شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری نیز اظهار کرد: تمامی موتورسیکلت‌ها از ابتدای مهرماه امسال به‌صورت انژکتوری تولید می‌شوند و شماره‌گذاری نیز فقط مختص این نوع تولیدات است و البته اقدام های بسیار خوبی نیز در خصوص تولید موتورهای انژکتوری و برقی در حال انجام است و البته در حال حاضر تنها دو خودروساز قادر به تولید خودرو برقی هستند.

ابتکار حل مشکل آلودگی هوا را منوط به همکاری همه مسئولان اعم از شهرداری و نهادهای دولتی دانست و گفت: بی شک بانک ها نیز به عنوان بنگاه های اقتصادی مهم کشور از نقشی تاثیرگذار در این حوزه برخوردار هستند.

وی درباره زیرساخت های خودروها و موتورهای برقی در کشور، گفت: نخستین زیرساخت این وسایط نقلیه، تولید باطری‌های لیتیومی بوده که در سال ۹۳ با همکاری وزارت دفاع انجام گرفته و در حال حاضر تولید این نوع باطری‌ها را در اختیار داریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: سایر زیرساخت های مورد نیاز برای خودروها و موتورسیکلت‌های برقی نیز در حال فراهم شدن است و به زودی ناوگانی از این نوع خودروها را در اختیار خواهیم داشت.