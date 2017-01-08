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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۴

مدیرکل نوسای مدارس استان بوشهر:

خیرین استان بوشهر امسال ۲۳ مدرسه ساختند

خیرین استان بوشهر امسال ۲۳ مدرسه ساختند

بوشهر - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: امسال خیرین مدرسه‌ساز ۲۳ مدرسه در استان بوشهر ساختند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح مدرسه شش کلاسه خیرساز شهر گناوه اظهار داشت: در استان بوشهر شاهد همکاری و مشارکت خوبی از سوی خیران هستیم و امسال تاکنون ۲۳ مدرسه توسط خیرین ساخته شده است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۲۳۰ میلیارد ریالی خیرین برای ساخت این تعداد مدرسه در استان بوشهر بیان کرد: منطقه ویژه پارس بزرگترین خیر مدرسه‌ساز استان بوشهر است که تاکنون در توسعه فضاهای آموزشی استان مشارکت خوبی داشته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر افزود: در شهرستان گناوه امسال هفت پروژه اجرا کردیم که شامل چهار مدرسه و دو سالن ورزشی و یک زمین چمن مصنوعی است.

وی با اشاره به افتتاح مدرسه خیرساز شش کلاسه فضیلت در گناوه، بیان کرد: این مدرسه دارای هزار و ۸۲۰ متر مربع مساحت و زیربنای ۵۴۰ مترمربع است که با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد ریال ساخته شده است.

مرادی با تقدیر از حمید خدری خیر مدرسه‌ساز گناوه‌ای افزود: این مدرسه با کیفیت بسیار بالایی ساخته شده است.

کد مطلب 3871767

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