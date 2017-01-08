فرمانده جدید سپاه قمربنی هاشم چهارمحال و بختیاری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمد اکبری ظهر یک شنبه طی مراسمی با حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور به عنوان فرمانده جدید سپاه قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری معرفی و منصوب شد.

فرمانده سابق سپاه قمربنی‌هاشم چهارمحال و بختیاری در این مراسم اظهار داشت: طی ۱۰ سال خدمت در سپاه قمربنی‌هاشم این استان وظایفی بر عهده بود که با همکاری کارکنان سپاه به نحوه مطلوب و قابل توجه انجام شد.

رضا محمد سلیمانی با اشاره به تحقق اهداف در بخش عمرانی، گفت: در بخش عمرانی ۲۲ فعالیت انجام که شاخص ترین این فعالیت ها، ساخت ۵۹ سالن صالحین، ساخت ۲۴۲ حوزه و پایگاه مقاومت بسیج، ساخت پروژه مسکونی ۲۳۳ واحدی قائم و اجرا زیر ساخت اتوماسیون اداری با بستر فیبرنوری است.

فرمانده سپاه قمربنی‌هاشم چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در بخش بهداشت و درمان خرید قسمتی از ساختمان یکی از بانک ها و الحاق به کلینیک امام رضا (ع)، خرید زمین برای ساخت درمانگاه، تجهیز کلینیک امام رضا(ع) و احداث کلینیک درمانی در نواحی بروجن و لردگان از دیگر اقدامات انجام شده است.

محمدسلیمانی بیان کرد: از دیگر اقدامات انجام شده در طول ۱۰ سال خدمت می توان به تشکیل هفت گردان امام حسین(ع) و ارتقای آن به ۱۲ گردان و همچنین ایجاد سه ناحیه مقاومت جدیدالتاسیس شهرستانی اشاره کرد.