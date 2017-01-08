به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت مدافع حرم شهید مهدی نوروزی با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم مومن و شهید پرور استان برگزار می‌شود.

مراسم سالگرد آن شهید والامقام دوشنبه ۲۰ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه ثقلین واقع در کوچه ثبت کرمانشاه برگزار خواهد شد.

سخنران این مراسم حاج محمد جمال حسین زاده و مداح مراسم حاج حسین سیب سرخی خواهد بود.

شهید مهدی نوروزی اولین شهید مدافع حرم استان کرمانشاه است که در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۳ در دفاع از حرم امامین عسکریین(ع) به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

از عموم مردم مومن و شهیدپرور استان کرمانشاه برای شرکت در این مراسم دعوت بعمل آمده است.