  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۴۰

با حضور خانواده‌های معظم شهدا؛

سالگرد شهادت مدافع حرم شهید مهدی نوروزی در کرمانشاه برگزار می‌شود

سالگرد شهادت مدافع حرم شهید مهدی نوروزی در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت مدافع حرم شهید «مهدی نوروزی» در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت مدافع حرم شهید مهدی نوروزی با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم مومن و شهید پرور استان برگزار می‌شود.

مراسم سالگرد آن شهید والامقام دوشنبه ۲۰ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه ثقلین واقع در کوچه ثبت کرمانشاه برگزار خواهد شد.

سخنران این مراسم حاج محمد جمال حسین زاده و مداح مراسم حاج حسین سیب سرخی خواهد بود.

شهید مهدی نوروزی اولین شهید مدافع حرم استان کرمانشاه است که در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۳ در دفاع از حرم امامین عسکریین(ع) به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

از عموم مردم مومن و شهیدپرور استان کرمانشاه برای شرکت در این مراسم دعوت بعمل آمده است.

کد مطلب 3872016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها