تعطیلات پیش بینی نشده، پنجشنبه ها را به مدارس بازگرداند

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: مدارس غیردولتی برای جبران ساعات از دست رفته آموزشی به دلیل تعطیلات پیش‌بینی نشده با عناوین مختلفی چون سرما و آلودگی، دانش‌آموزان را ملزم می‌کنند تا روزهای پنجشنبه در مدارس حضور یابند در حالیکه رئیس سازمان مدارس غیردولتی معتقد است این کار می‌تواند قانونی باشد اما مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش از موضوع دیگری حکایت دارد.

تعطیلی مدارس پایتخت به دلیل روزهای آلوده دیگر به یکی از روش‌های ثابت مقابله با معضل آلودگی هوا تبدیل شده است و این روند باعث شده فعالیت مدارس به ویژه در دوره ابتدایی تحت الشعاع تعطیلی‌های یکباره قرار بگیرد و در تقویم آموزشی خلل ایجاد شود.

البته گاهی این تعطیلی‌ها در روند فعالیت آموزشی مدارس خلل ایجاد می‌کند و همین مسئله منجر به آن می‌شود تا معلمان در زمان‌بندی آموزش دچار مشکل شده و گاه به حذف برخی از مباحث کتاب‌های درسی به دلیل کمبود زمان متوسل شوند.

تمام این مسائل منجر به آن شده است تا طرح "انعطاف در تقویم آموزشی کشور" مطرح شود، طرحی که به دنبال کاهش زمان تعطیلات تابستانه است تا جبرانی برای تعطیلات پیش‌بینی نشده در ایام سرد سال باشد.

صرف نظر از تمام مباحث و پیشنهادات مطرح شده، برخی مدارس غیردولتی‌ برای کم نشدن زمان آموزش و به هم نخوردن تقویم آموزشی مدرسه، برای جبران تعطیلات یکباره، آن هم به دلایلی همچون آلودگی هوا و برف و یخبندان، دانش‌آموزان را مکلف می‌کنند تا روز پنجشنبه که مدارس تعطیل است و جزو تقویم آموزشی نیست،‌ در مدرسه حاضر شوند.

در همین رابطه مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدارس غیردولتی با توجه به فوق برنامه‌هایی که دارند، قبل از آغاز سال تحصیلی مجوز قانونی فعالیت در روز پنجشنبه را دریافت می‌کنند.

رضایت خانواده ها شرط است

وی افزود: فعالیت مدارس غیردولتی دارای فوق برنامه با توجه به مجوز قانونی که دریافت می‌کنند، مشکلی ندارد اما باید خانواده‌ها نیز در این رابطه رضایت داشته باشند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی ادامه داد: با توجه به حجم فعالیت‌های فوق برنامه مدارس غیردولتی می‌توان گفت که روز پنجشنبه برای این مدارس تعطیل نیست ولی موسس مدرسه باید مجوز فعالیت‌های فوق برنامه در روزهای پنجشنبه را دریافت کند.

این در حالی است که طبق مصوبه شورای عالی آموزش‌وپرورش، تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه اختیاری است اما مدارس می توانند در این روز برای فعالیت‌های اردویی، آزمایشگاهی، تفریحی و بازدیدی فعالیت کنند.

موضوع این است که طبق مصوبه شورای عالی آموزش وپرورش مدارس در روز پنجشنبه باید برای فعالیت‌های فوق برنامه باز باشند و در این روز نباید برنامه مصوب آموزشی را اجرا کنند حال این پرسش مطرح است که آیا مدارس غیردولتی می‌توانند برای جبران ساعات درسی از دست رفته به دلیل تعطیلات پیش‌بینی نشده و به بهانه مجوز فعالیت‌های فوق برنامه، کلاس درس را روزهای پنجشنبه برگزار و دانش‌آموزان را ملزم به حضور در مدرسه کنند؟