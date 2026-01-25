به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در نشست بررسی طرح های نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان با تأکید بر اهمیت مدرسهسازی، از برگزاری جلسات هفتگی مولدسازی برای نهضت عدالت در فضاهای آموزشی استان خبر داد و گفت: اراضی مازاد پس از تغییر کاربری در مسیر تأمین منابع و توسعه فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: نهضت مدرسهسازی باید بهصورت مستمر دنبال شود و هماهنگی بینبخشی در استان افزایش یابد.
صادقی همچنین بر ضرورت برگزاری جلسات چندجانبه برای تصمیمگیری در خصوص چالشهای مدرسهسازی استان تأکید کرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه کمبود فضاهای آموزشی در شهرکهای اقماری باید در کوتاهترین زمان ممکن جبران شود، تصریح کرد: برگزاری جلسات ماهانه مدرسهسازی، تقویت تعامل میان آموزشوپرورش و نوسازی مدارس و بهرهگیری از ظرفیت خیرین مدرسهساز میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت فضاهای آموزشی استان داشته باشد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان نیز در این نشست با بیان اینکه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از اولویتهای رییس جمهور است، گفت: در استان زنجان پس از آغاز فعالیتهای میدانی، هماکنون ۱۰۷ پروژه فعال در قالب نهضت در حال اجرا بوده که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها ۶۳ درصد است.
جهانگیر صفری ضمن ارائه گزارش از وضعیت پروژهها و قدردانی از همراهی استاندار، خواستار مساعدت در خصوص تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل طرحها شد.
وی همچنین بر اهمیت موضوع مولدسازی املاک مازاد در استان تأکید کرد و از آمادگی بهرهبرداری از چندین پروژه آموزشی در دهه مبارک فجر خبر داد.
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