دستگیری کلاهبرداران حرفه ای در تفرش/کلاهبرداری باعنوان امور خیریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: آذرماه سال جاری، پرونده ای به پلیس آگاهی شهرستان تفرش ارجاع شد که مستندات و بررسی های مقدماتی کارآگاهان، حاکی از کلاهبرداری گسترده متهمان در آن بود.

وی ادامه داد: ماجرا از آنجا آغاز می شود که روزی متهمان پرونده مذکور که دو خانم سالمند هستند به دلیل اختلافات ملکی با یکی از اهالی شهرستان تفرش درگیر و با حضور ماموران در محل نزاع، ابتدا به کلانتری و پس از تشکیل پرونده قضایی به پلیس آگاهی این شهرستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان داشت: با ادامه تحقیقات پلیس آگاهی، مشخص شد که این دو خانم مدتی با فریب دادن مردم با حضور در مراسمات مذهبی مختلف، اظهار می کردند که مالک شرکت و موسسه ای هستند که در زمینه خرید و فروش سکه و زعفران فعالیت داشته و سود حاصل از آن را در راستای خرید لوازم خانگی برای افراد نیازمند هزینه می کنند.

عزیزی خاطرنشان کرد: یکی از روش های حرفه ای متهمان برای فریب شهروندان به این صورت بوده که سعی می کردند اعتماد افرادی را که پول بیشتری به آنها می دادند با پرداخت سود زیاد در کمترین مدت و نیز دادن وعده های دروغین، به خود جلب کنند.

وی افزود: با استعلام های صورت گرفته از سوی کارآگاهان پلیس مشخص شد که هیچ سابقه ای از ثبت شرکت توسط متهمان پرونده در سامانه ثبت شرکت ها موجود نبوده و چنین شرکتی موجودیت ندارد.

عزیزی از شناسایی تعدادی از مالباختگان در روند رسیدگی به این پرونده خبر داد و یادآور شد: در روند تحقیقات با شناسایی ۲۲نفر از مالباختگان از سوی پلیس، مشخص شد که متهمان مذکور مبلغ ۱۵ میلیارد ریال از آنان کلاهبرداری کرده اند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در پایان گفت: متهمان در اعترافات خود بیان داشتند که با سوء استفاده از احساسات خیرخواهانه مردم و حضور در مراسمات مختلف، تحت عنوان یک شرکت فعال در امر خرید و فروش سکه و زعفران، مبادرت به کلاهبرداری از شهروندان می کردند.