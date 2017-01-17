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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

توسط انتشارات نگاه؛

کتاب های شعر معاصر ایران با چاپ جدید منتشر شدند

کتاب های شعر معاصر ایران با چاپ جدید منتشر شدند

تعدادی از کتاب های مجموعه «شعر معاصر ایران» توسط انتشارات نگاه با قطع و چاپ جدید منتشر و راهی بازار نشر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات نگاه، تعدادی از کتاب های مجموعه «شعر معاصر ایران» توسط انتشارات نگاه به تازگی با قطع و چاپ جدید منتشر و راهی بازار نشر شده اند.

۱۵ عنوان از مجموعه مورد اشاره به تازگی با قطع و چاپ جدید راهی بازار نشر شده اند که می توان از بین آن ها به ۵ کتاب نیما یوشیج، احمد شاملو، حمید مصدق، سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی اشاره کرد.

به این ترتیب در قالب جدید، مجموعه اشعار نیما یوشیج با ۹۰۲ صفحه و قیمت ۴۵۰ هزار ریال به چاپ رسیده است.

احمد شاملو با ۱۱۲۰ صفحه و قیمت ۵۵۰ هزار ریال، کتاب سیمین بهبهانی با ۱۲۰۰ صفحه و قیمت ۶۰۰ هزار ریال، اشعار حمید مصدق با ۷۷۲ صفحه و قیمت ۴۰۰ هزار ریال و کتاب سیاوش کسرایی هم با ۹۸۴ صفحه و قیمت ۵۰۰ هزار ریال با چاپ جدیدشان منتشر شده اند.

کد مطلب 3879611

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