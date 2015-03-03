به گزارش خبرنگار مهر، نشر نگاه در تدارک انتشار مجموعه‌ای از اشعار منتشر نشده سیمین بهبهانی شاعر معاصر است که در سال های پایانی حیات وی سروده شده است.

بر اساس این گزارش این مجموعه شعر در زمان حیات شاعر و در دولت قبل برای انتشار در اختیار اداره کتاب قرار گرفت اما مجوز انتشار دریافت نکرد، اما پس از فوت بهبهانی این دفتر شعر مورد بازنگری علی بهبهانی فرزند این شاعر قرار گرفت و پس از ارائه به اداره کتاب توانست مجوز انتشار را به دست بیاورد.

نشر نگاه این کتاب را در حجمی بالغ بر ۲۸۰ صفحه در قالب دومین شماره از کتاب های مجموعه اشعار سیمین بهبهانی در دست انتشار قرار داده و به زودی آن را روانه بازار کتاب می‌کند.

این ناشر همچنین دفتر نخست اشعار این شاعر را نیز به صورت مجزا تاکنون در شش نوبت تجدید چاپ کرده است.

نشر نگاه در تابستان امسال نیز مجموعه آثار این شاعر شامل سه کتاب «یاد بعضی نفرات»، «مجموعه داستان‌ها و یادنوشته‌ها» و «مجموعه اشعار سیمین بهبهانی» را در قالب یک مجموعه مجزا منتشر کرد.

سیمین بهبهانی غزل سرای معاصر پس از طی یک دوره بیماری در ۲۸ مرداد ماه سال جاری درگذشت.