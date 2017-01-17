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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران؛

اعضای ستاد دهه فجر با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کردند

اعضای ستاد دهه فجر با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کردند

شهرری-جمعی از مسئولان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی کشور و استان تهران، با حضور در مرقد مطهر امام راحل، با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجدید میثاق جمعی از مسئولان و اعضای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با آرمان های بلند امام راحل، ظهر سه شنبه در مرقد مطهر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این مراسم نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران و نمایندگان ادارات و نهادهای مختلف کشوری و لشگری حضور داشتند.

اعضای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با نثار تاج گل و قرائت فاتحه، به روان پاک بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران درود فرستاده و بر ادامه یافتن راه امام و شهدا تأکید کردند.

همچنین شرکت کنندگان در این مراسم، یاد و خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرامی داشتند.

مسئولان و اعضای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران سپس بر سر مزار همسر امام راحل حاضر شده و از صبر و ایستادگی این زن بافضیلت تجلیل کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم بر برگزاری باشکوه مراسم ایام الله دهه مبارک فجر تأکید کردند.

کد مطلب 3879686

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