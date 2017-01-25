زنان مسلمان افتخار دارند خود را از دوستداران حضرت زینب(س) بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شکوه شکیبایی ظهر چهارشنبه با حضور مسؤولان و با پیام آیت‌الله صافی گلپایگانی به همایش ملی حضرت زینب (س) با عنوان شکوه شکیبایی آغاز شد.

در پیام آیت‌الله صافی گلپایگانی به همایش ملی حضرت زینب (س) با عنوان شکوه شکیبایی چنین آمده است.

بسم‌الله‌الرحمن الرحیم

با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بزرگان و عزیزان حاضر در این همایش با شکوه و نورانی که برای تجلیل و تکریم از مقامات عالیه و مواقف عظیمه حضرت زینب کبری (س) عالمه غیر معلمه، نائبه الزهرا، و شریکه سید الشهدا برگزار شده است، این افتخار بزرگ که نصیب برگزار کنندگان محترم این همایش و شرکت‌کنندگان ارجمند شده است را گرامی می‌داریم.

زینب، آری زینب یک اسم با چهار حرف، اما دارای همه فضائل انسانیت و همه ارزش‌هایی که خداوند در سوره مبارکه احزاب آیه ۳۵، برای مرد و زن برشمرده، است.

الگوی ایمان و علم و معرفت، اسوه صبر و حلم و بردباری، نمونه بارز صداقت و استقامت و شجاعت و بانویی که در بلاغت و شیوایی بیان و رسائی گفتار زبان پدر را در دهان داشت و همه مکارم اخلاق مادر حضرت زهرا (س) در وجودش جمع بود.

او نه فقط افتخار زنان مسلمان است بلکه امت اسلام زن و مرد به چنین بانویی افتخار می‌کند، سیره او، حجاب و عصمت و عفت او، عبادت او، عظمت و بزرگی و متانت او همه افتخار انگیز است.

مواضع این بانوی بزرگ اسلام در حمایت و دفاع از ارزش‌های دینی و مبارزه با حکومت مستکبران تاریخ، آنچنان کوبنده بود که برای همیشه، حاکمان جبار و ستمگر بنی‌امیه را به زباله‌دان تاریخ فرستاد و آنان را به منفور جهانیان و مورد لعن و نفرین آزادگان قرار داد.

حضرت زینب کبری(س) حقیقتا پیام‌آور حماسه عاشورای حسینی و تکمیل‌کننده نهضت سرور آزاد مردان جهان است، و خطبه‌های آتشین آن حضرت در کوفه و شام، در کاخ‌های ظلم و استبداد امویان، هرگز از خاطره تاریخ محو نخواهد شد و امروز زنان مسلمان افتخار دارند خود را از دوستداران آن حضرت بدانند، الگوی زندگی خود را حضرت زینب(س) قرار داده و از ایشان وظایف دینی و شرعی خود را فرا می‌گیرند و در این برهه از زمان با حفظ حجاب و عفاف خود، به جهانیان اعلام می‌کنند که به اصول و ارزش‌های دینی و اخلاقی احترام کرده و رضایت قلب مقدس حضرت ولی‌الله الاعظم(عج) را بر هر چیز دیگر مقدم می‌دارند.

سلام بر همه بانوان مسلمان و درود بر همه رهروان واقعی حضرت زینب(س) و السلام علیکم و رحمةالله.