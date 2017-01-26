پوستر فیلم سینمایی «آذر» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «آذر» ساخته محمد حمزه ای به زودی برای حضور در بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده نمایش می شود. همچنین در آستانه برگزاری این رویداد، پوستر «آذر» که توسط مجید عباسی طراحی شده است، رونمایی شد.

فیلمبرداری «آذر» آبان ماه آغاز شد و تمام سکانس های آن در تهران جلوی دوربین رفت. نیکی کریمی در این فیلم در کنار تهیه کنندگی به عنوان نقش اصلی حضور دارد.

در خلاصه داستان «آذر» آمده است: ادامه زندگی بهای سنگینی دارد.

در این فیلم نیکی کریمی، حمید رضا آذرنگ، فرید سجادی حسینی، هستی مهدوی، مهران نائل، شیرین اقاکاشی، مائده طهماسبی، پریسا هاشم پور، مانیا علیجانی، لیلا زارع، پژمان جمشیدی و هومن سیدی به ایفای نقش می پردازند.

عوامل تولید «آذر» عبارتند از کارگردان: محمد حمزه ای، فیلمنامه: احسان بیگلری با همکاری پریسا هاشم پور، مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمان فر، تدوین: مصطفی خرقه پوش، مدیرصدابرداری، طراحی و ترکیب صدا: پرویز آبنار، موسیقی: کارن همایون فر، طراح صحنه: مهدی موسوی، طراح لباس: غزاله معتمد، چهره پرداز: افروز بوجاریا، عکس: سحاب زری باف، مدیر تولید: محمد یمینی و تهیه کننده: نیکی کریمی.