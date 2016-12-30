آخرین مراحل فنی «آذر» در حال انجام است/ رونمایی در جشنواره فجر

محمد حمزه ای کارگردان فیلم سینمایی «آذر» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده کردن این فیلم برای حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، گفت: آخرین مراحل تدوین این فیلم به زودی به پایان می رسد و طی روزهای آینده نسخه قابل قبولی از فیلم به جشنواره ارسال می شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه در کنار تدوین و صداگذاری، کارهای ویژوآل افکت نیز در حال انجام است، بیان کرد: تدوین «آذر» توسط مصطفی خرقه پوش و صداگذاری آن توسط پرویز آبنار انجام شده است. همچنین کارهای ویژوآل افکت فیلم توسط فرید ناظرفصیحی صورت می‌گیرد.

در خلاصه داستان «آذر» آمده است: ادامه زندگی بهای سنگینی دارد.

«آذر» اولین فیلم بلند سینمایی محمد حمزه‌ای است که فیلمنامه آن توسط احسان بیگلری با همکاری پریسا هاشم پور به نگارش در آمده است. تهیه کنندگی این فیلم برعهده نیکی کریمی کارگردان و بازیگر سینمای ایران است.

نیکی کریمی، حمیدرضا آذرنگ، فرید سجادی حسینی، هستی مهدوی، لیلا زارع، مائده طهماسبی، مهران نایل، شیرین آقا کاشی، مانیا علیجانی پژمان جمشیدی و هومن سیدی از بازیگران «آذر» هستند.

