ساخت موسیقی «آذر» آغاز شد/ نسخه نهایی به زودی آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صداگذاری «آذر» توسط پرویز آبنار در مراحل پایانی قرار دارد و به تازگی کارن همایونفر آهنگساز که تاکنون ساخت موسیقی بیش از ۴۰ فیلم از سینمای ایران را برعهده داشته، آهنگسازی این فیلم را آغاز کرده است.

همچنین طی چند روز آینده نسخه نهایی «آذر» برای بازبینی هیات انتخاب تحویل دفتر جشنواره فیلم فجر می شود.

در خلاصه داستان «آذر» آمده است: ادامه زندگی بهای سنگینی دارد.

در این فیلم نیکی کریمی، حمیدرضا آذرنگ، هستی مهدوی، فرید سجادی حسینی، مهران نائل، شیرین آقاکاشی، مائده طهماسبی، پریسا هاشم پور، مانیا علیجانی و لیلا زارع با حضور پژمان جمشیدی و هومن سیدی به ایفای نقش می پردازند.

عوامل تولید «آذر» عبارتند از کارگردان: محمد حمزه ای، فیلمنامه: احسان بیگلری با همکاری پریسا هاشم پور، مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمان فر، تدوین: مصطفی خرقه پوش، مدیرصدابرداری، طراحی و ترکیب صدا: پرویز آبنار، موسیقی: کارن همایون فر، طراح صحنه: مهدی موسوی، طراح لباس: غزاله معتمد، چهره پرداز: افروز بوجاریا، عکس: سحاب زریباف، مدیر تولید: محمد یمینی و تهیه کننده: نیکی کریمی.