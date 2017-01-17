به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم هم اکنون در آخرین مراحل فنی قرار دارد و به زودی برای حضور در بخش سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده نمایش می شود.

لوگو این فیلم توسط مجید عباسی طراحی شده است.

فیلمبرداری «آذر» آبان ماه آغاز و تمام فیلمبرداری آن هم در تهران انجام شد. نیکی کریمی در این فیلم در کنار تهیه کنندگی به عنوان نقش اصلی حضور دارد. البته با توجه به ویژگی های شخصیت اصلی فیلم «آذر» باید منتظر ورود یک کاراکتر زن جدید در سینمای ایران باشیم.

در خلاصه داستان «آذر» آمده است: ادامه زندگی بهای سنگینی دارد.

در این فیلم نیکی کریمی، حمید رضا آذرنگ، هستی مهدوی، فرید سجادی حسینی، مهران نایل، شیرین اقاکاشی، مائده طهماسبی، پریسا هاشم پور، مانیا علیجانی و لیلا زارع با حضور پژمان جمشیدی و هومن سیدی به ایفای نقش می پردازند.

عوامل تولید «آذر» عبارتند از کارگردان: محمد حمزه ای، فیلمنامه: احسان بیگلری با همکاری پریسا هاشم پور، مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمان فر، تدوین: مصطفی خرقه پوش، مدیرصدابرداری، طراحی و ترکیب صدا: پرویز آبنار، موسیقی: کارن همایون فر، طراح صحنه: مهدی موسوی، طراح لباس: غزاله معتمد، چهره پرداز: افروز بوجاریا، عکس: سحاب زریباف، مدیر تولید: محمد یمینی و تهیه کننده: نیکی کریمی.