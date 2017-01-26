حوزه باید فقیه انقلابی تربیت کند/ پاسخ به شبهات در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر پنج‌شنبه در همایش حوزه انقلابی و رسالت‌های آن که در مصلی قدس شهر قم برگزار شد، طی سخنانی به مسئله ولایت فقیه اشاره و بیان داشت: ولایت فقیه، موضوعی قرآنی، روایی و تاریخی است و مسئله‌ جدیدی در میان عالمان دین نبوده و فقهای گذشته هم برای آن مطالب نوشته و به آن قائل بودند.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب ایران پرچمی است که باید برای همیشه افراشته باشد، تأکید کرد: این انقلاب ثمرات و برکات فراوانی را داشت که یکی از آنها این بود که جلوی استکبار ایستاد و دست آنها را از کشور کوتاه کرد و آنها را به نابودی کشاند.

این استاد برجسته حوزه بر ضرورت حفط دستاوردهای انقلاب بخصوص در حوزه‌های علمیه اشاره و با بیان اینکه علما در ایجاد و پیروزی انقلاب نقش بزرگی داشتند، ادامه داد: این روحیه انقلابی باید همچنان در حوزه حفظ و تداوم داشته باشد و باید علما و بزرگان حوزه درباره دستاوردها و تهدیدات انقلاب در استان‌ها و شهرستان‌ها سخن گفته و موضوعات این‌چنینی را برای مردم تبیین کنند.

شاخصه‌های انقلاب

وی در ادامه به شاخصه‌های انقلاب اشاره کرد و گفت: ولایت فقیه یکی از این شاخصه‌ها است که سبب تحولات و پیروزی انقلاب شد.

آیت الله نوری همدانی استکبارستیزی را به عنوان شاخصه دیگر انقلاب نام برد و افزود: دشمنان همیشه کینه مسلمانان را به دل دارند و هرگز به دنبال دوستی با آنها نیستند.

وی همچنین احیای فرهنگ جهاد و شهادت را از دیگر شاخصه‌ها عنوان کرد و گفت: این فرهنگ باید همواره در جامعه تقویت شود زیرا در سایه این فرهنگ اسلام زنده می‌ماند.

این مرجع تقلید در ادامه ابراز کرد: خودباوری از دیگر شاخصه‌های انقلاب اسلامی بود که ملت را از خودباختگی در برابر قدرت‌های بزرگ نجات داد و خوداتکایی و شجاعت را در باور مردم تقویت کرد.

لزوم تشکیل اتاق فکر حوزه انقلابی

وی بر لزوم تشکیل اتاق فکر حوزه انقلابی در حوزه علمیه تأکید کرد و بیان داشت: رهبر انقلاب بر حوزه انقلابی و انقلابی ماندن حوزه تأکید داشتند و باید این دغدغه ایشان به شکل جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

آیت الله نوری همدانی تأکید کرد: وظیفه مسئولان حوزه این است که فقیه انقلابی در حوزه‌ها تربیت کنند.

وی در ادامه به مسئله فضای مجازی و تهدیدات آن هم اشاره کرد و ادامه داد: دشمنان شبهات و مطالب فراوانی را در این فضا عرضه می‌کنند و ما باید در این فضا مجهز بوده و بتوانیم پاسخ شبهات را بدهیم و این موضوع باید به شکل جدی از سوی حوزه علمیه قم و حوزه علمیه سایر شهرستان‌ها پیگیری شود.