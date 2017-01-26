کیانوش رستمی از دور مسابقات وزنه برداری باشگاه های کشور حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم لیگ برتر وزنه‌برداری باشگاه‌های کشور و فینال (دور برگشت) لیگ برتر جوانان یادواره شهدای آتش نشان که از دیروز چهارشنبه (۶ بهمن ماه) در سالن کوثر شهرک شهید فلاحی تهران و به میزبانی نیروی زمینی ارتش آغاز شده بود، امروز (پنجشنبه) نیز با رقابت ۶ وزنه بردار در دسته ۸۵ کیلوگرم رده سنی و بزرگسالان و ۲ وزنه بردار رده سنی جوانان پیگیری شد.

کیانوش رستمی دارنده مدال طلای بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو و عضو تیم ذوب آهن اصفهان که به تازگی تمرینات خودش را آغاز کرده و در فرم ایده آل بدنی نبود، برای نخستین بار در لیگ برتر و هفته چهارم روی تخته رفت و در حرکت یکضرب وزنه ۱۵۵ کیلویی را بالای سر برد. او در حرکت دوضرب سه بار پیاپی وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را نتوانست مهار کند تا از دور مسابقات هفته چهارم کنار برود.

در این دسته علی مکوندی در حرکت یکضرب ۱۵۲ کیلوگرم، در حرکت دوضرب ۱۹۱ کیلوگرم و در مجموع ۳۴۳ کیلوگرم مهار کرد و به مقام نخست دست یافت، علی میری وزنه بردار تیم رعد پدافند که در آخرین رکوردگیری اردوی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان رکورد ۱۴۶ کیلوگرم در حرکت یکضرب و ۱۹۰ کیلوگرم در حرکت دوضرب و مجموع ۳۳۶ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرده بود در جایگاه دوم ایستاد و صالح چراغی از تیم نیروی زمینی ارتش هم که رکوردهایش در اردوی تیم ملی محاسبه شده بود با مجموع ۳۳۴ کیلوگرم سوم شد.