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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۱۹

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

شروع بارش برف در گردنه های «قلندر» و «قلاجه» استان ایلام

شروع بارش برف در گردنه های «قلندر» و «قلاجه» استان ایلام

ایلام-رئیس پلیس راه استان ایلام از شروع بارش برف در گردنه های قلندر و قلاجه خبر داد و گفت: راه های مواصلاتی استان باز است.

سرهنگ محسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  یخ زدگی سطح جاده در محور تونل آزادی ناشی از آب شدن برف چند روز گدشته و سرمای شب پیش است که احتیاط بیشتر رانندگان را در هنگام تردد می طلبد.

وی ادامه داد:تمام محورهای مواصلاتی استان باز است ولی به علت لغزندگی سطح جاده ها تردد سنگین و با ایستایی های موقتی همراه است.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به شروع بارش مجدد برف از بامداد امروز در گردنه های برف گیر از رانندگان خواست با احتیاط برانند.

سرهنگ ناصری از مردم خواست در صورت امکان از ترددهای غیر ضرور پرهیز کنند.

کد مطلب 3890254

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