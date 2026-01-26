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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۱۶

پیش بینی وضعیت هوای استان اردبیل طی روزهای آینده

پیش بینی وضعیت هوای استان اردبیل طی روزهای آینده

اردبیل-اداره کل هواشناسی استان اردبیل در اطلاعیه‌ای به پیش بینی وضعیت هوای استان اردبیل طی روزهای آینده پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر،اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح دوشنبه در تشریح هوای استان اردبیل در هفته جاری اعلام کرد: براساس نقشه های هواشناسی، طی چهار روز آینده شرایط جوی نسبتاً پایدار بوده و آسمان استان در بیشتر ساعات صاف پیش بینی می شود. در اواسط روزها دمای هوا بطور نسبی افزایش می یابد؛ اما در ساعات شبانه هوای سرد توام با یخبندان همچنان تداوم دارد.

ضمن اینکه در ساعات بعدازظهر و عصر به ویژه در روزهای دوشنبه و سه شنبه وزش باد (در مناطق مرکزی گاهی با سرعت تند و در مناطق مستعد همراه با کولاک برف) پدیده غالب خواهد بود.

اما از عصر چهارشنبه تا عصر پنجشنبه با گذر سامانه ناپایدار جوی از شمال غرب کشور، آسمان استان نیمه در مناطقی از استان به ویژه در نیمه جنوبی استان بارش پراکنده برف پیش بینی می شود.

کد مطلب 6731657

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