  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۷

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تاکید کرد:

رعایت نکات ایمنی در سفرهای‌جاده‌ای/همراه داشتن تجهیزات زمستانی

رعایت نکات ایمنی در سفرهای‌جاده‌ای/همراه داشتن تجهیزات زمستانی

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به بارش سنگین برف در استان بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای‌جاده‌ای و مراه داشتن تجهیزات زمستانی تاکید کرد.

فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر  گفت: با توجه به  تداوم بارش برف در گردنه ها و نقاط سردسیری استان، در کنار استمرار حضور و تلاش پلیس راه استان و عوامل راهداری، مشارکت مردم و رانندگان در رعایت نکات ایمنی و توجه به تذکرات پلیس بسیار تاثیر گدار است.

وی افزود: متاسفانه در چند روز گذشته بخشی از اختلالات تردد در جاده ها ناشی از عدم رعایت حقوق دیگران و قانون و اصول صحیح رانندگی،   توسط تعدادی از رانندگان رقم خورد- که با تردد غیر ضروری، نبستن زنجیر چرخ و ناتوانی در رانندگی در شرایط متفاوت برف و لغزندگی- هم خود و هم دیگران را دچار مشکل کردند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه مجددا  بر پرهیز از سفرهای غیر ضروری، لزوم استفاده از زنجیر چرخ  و همراه داشتن تجهیزات زمستانی تاکید می شود.

کد مطلب 3890316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها