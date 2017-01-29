فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تداوم بارش برف در گردنه ها و نقاط سردسیری استان، در کنار استمرار حضور و تلاش پلیس راه استان و عوامل راهداری، مشارکت مردم و رانندگان در رعایت نکات ایمنی و توجه به تذکرات پلیس بسیار تاثیر گدار است.

وی افزود: متاسفانه در چند روز گذشته بخشی از اختلالات تردد در جاده ها ناشی از عدم رعایت حقوق دیگران و قانون و اصول صحیح رانندگی، توسط تعدادی از رانندگان رقم خورد- که با تردد غیر ضروری، نبستن زنجیر چرخ و ناتوانی در رانندگی در شرایط متفاوت برف و لغزندگی- هم خود و هم دیگران را دچار مشکل کردند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه مجددا بر پرهیز از سفرهای غیر ضروری، لزوم استفاده از زنجیر چرخ و همراه داشتن تجهیزات زمستانی تاکید می شود.