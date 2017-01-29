غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف در ۳ روز اخیر گفت: طی جلسات مدیریت بحران شهرستان کرمانشاه ما نیز چون سایر دستگاه های خدمات رسان به صورت آماده باش درآمدیم تا به شهروندان نیازمند خدمات لازم را ارائه دهیم.

وی افزود: براین اساس طبق دستور فرماندار کرمانشاه روز گذشته ما به منطقه سرفیروزآباد کرمانشاه اعزام شدیم تا به گرفتاران در برف امداد رسانی کنیم.

معاون عملیاتی آتش نشانی کرمانشاه ادامه داد: نیروهای امداد و نجات آتش نشانی کرمانشاه بلافاصله به همراه ۲ دستگاه خودرو و ۶ نیروی عملیاتی به محل اعزام شدند تا به گرفتاران در برف در این مناطق امداد رسانی کنند.

وی افزود: به دلیل بارش سنگین برف در نزدیکی منطقه بوژان واقع در سرفیروزآباد، تعداد زیادی از مردم با خودروهای خود و همراه خانواده در محاصره برف گیر کرده بودند.

نجات ۴۶ سرنشین مینی بوس گرفتار در برف

رضایی از عملیات امداد و نجات برای رهایی یک دستگاه مینی بوس گرفتار در برف در این منطقه نیز خبر داد و تصریح کرد: تعداد زیادی زن، بچه و افراد مسن که ۴۶ نفر بودند در این مینی بوس در برف گرفتار شدند که خوشبختانه با تلاش نیروهای آتش نشانی نجات یافتند.

وی از ۱۱ سقوط درخت در اثر تبعات ناشی از بارش برف و باران و وقوع ۴ مورد تصادف در روز پنجشنبه خبر داد که توسط نیروهای آتش نشانی کرمانشاه به آنها امداد رسانی شده است. هم چنین به ۳ زخمی در این تصادفات امداد رسانی شد.

معاون عملیاتی آتش نشانی کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر ۴۶ نفری که روز گذشته امداد رسانی کرده و نجات یافته اند حدود ۱۱ نفر نجات یافته دیگر نیز در دو روز پنج شنبه و جمعه داشته ایم که همگی توسط نیروهای آتش نشانی کرمانشاه امداد رسانی شده اند.

آماده باش کلیه نیروهای عملیاتی و ستادی آتش نشانی کرمانشاه

وی خاطرنشان کرد: بارش برف سنگین و وزش باد باعث سقوط ۱۱ درخت در کرمانشاه شده بود. همچنین یک مورد آبگرفتگی زیرزمین منزل مسکونی گزارش شده بود که توسط نیروهای ما این مورد نیز رفع شد.

رضایی مجموع تعداد عملیات های ۳ روز گذشته آتش نشانی کرمانشاه در پی بارش برف را ۴۲ مورد اعلام کرد و گفت: ۲۸ مورد مربوط به روزهای پنجشنبه و جمعه و ۱۴ مورد نیز مربوط به روز شنبه بوده است.

وی از آماده باش کلیه نیروهای آتش نشانی کرمانشاه خبر داد و گفت: علاوه بر نیروهای عملیاتی، نیروهای ستادی ما نیز در حالت آماده باش قرار دارند و در صورت نیاز به کارگیری خواهند شد.

معاون عملیاتی آتش نشانی کرمانشاه از استقرار نیروها و خودروهای امدادی آتش نشانی در نقاط مختلف شهر از جمله حد فاصل میدان فردوسی تا آیت الله کاشانی، میدان شهدا تا میدان حضرت امام (ره)، خیابان بهار، میدان آزادی و...به منظور امدادرسانی های احتمالی خبر داد.