برنامه روز نخست کاخ مردمی فجر/ «مادری» را در سانس اول ببینید

به گزارش خبرنگار مهر، اولین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در کاخ مردمی این رویداد فرهنگی یعنی پردیس سینمایی ملت با نمایش چهار فیلم آغاز می شود.

اولین فیلمی که در این سینما به نمایش درمی‌آید «مادری» نام دارد.

رقیه توکلی با اولین فیلم سینمایی خود با نام «مادری» در بخش مسابقه این دوره از جشنواره فیلم فجر حضور دارد. این فیلم در شهر یزد فیلمبرداری شده است و در آن بازیگرانی چون نازنین بیاتی، هانیه توسلی، ملیسا ذاکری، مریم بوبانی، آنا زارع، سجاد اسماعیلی و هومن سیدی حضور دارند.

«مادری» آمده درباره درباره زندگی ۲ خواهر است که یکی عشقش را رها کرده و دیگری عشقش او را رها کرده است.

از جمله عوامل این فیلم می توان به نویسنده و کارگردان: رقیه توکلی، تهیه‌کننده: سیاوش حقیقی، سرمایه‌گذار و مجری طرح: حمیدرضا صالحیه‌یزدی، موسسه فرهنگی هنری توسعه آسمان هنر (گروه مارلیک)، مدیر فیلمبرداری: مرتضی قیدی، مدیر تولید: سیدحسین هادیان‌فر، تدوین: هایده صفی‌یاری، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: سید روزبه سجادی‌حسینی، صدابردار: محمد شیوندی، موسیقی: ستار اورکی، طراح و ترکیب صدا: سیدعلیرضا علویان، جلوه‌های ویژه: امیر سحرخیز، اتالوناژ: نیما دبیرزاده، طراح لباس: مهرناز اکبری، طراح صحنه: محمود کشفی‌پور، عکس: محمدهادی آخوندی، جانشین تولید: علی‌محمد منتظری هدش، ترجمه فیلم: حسن شرف‌الدین اشاره کرد.

این فیلم در ساعت ۱۵:۳۰ در پردیس سینمایی ملت به نمایش در می آید.با توجه به اینکه تعدادی از عوامل این فیلم یزدی هستند و از آنجا که خیلی دیر برنامه پردیس ملت اعلام شد هماهنگی برای حضور عوامل به سختی انجام گرفته است.

«سد معبر» از دیگر فیلم هایی است که در بخش مسابقه ملی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

«سد معبر» دومین ساخته بلند محسن قرایی مقدم است که فضایی اجتماعی دارد. داستان فیلم درباره قاسم کارمند اداره سد معبر شهرداری است که در تلاش است وضعیت زندگی خود را بهبود ببخشد اما در این راه با نرگس همسرش اختلاف نظر دارد.

در این فیلم حامد بهداد، باران کوثری، نادر فلاح، نگار عابدی، اکبر رحمتی، آوا شریفی، علیرضا کمالی، گیتی قاسمی، حسام محمودی، مرتضی آقا حسینی، عرفان ناصری، امیر سفیری، بهرام سروری نژاد، علی میلانی، سجاد رحیمی، غلامعلی رضایی، فتح الله طاهری، رونیکا نعمت الله با حضور محسن کیایی به ایفای نقش می پردازند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از کارگردان: محسن قرایی، تهیه کننده: بهمن کامیار، نویسنده: سعید روستایی، مدیر تولید: سجاد رحیمی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی هدایی، مدیر صدابرداری: سعید بجنوردی، طراح صحنه: حجت اشتری، طراح لباس: نگار نعمتی، طراح چهره پردازی: محمود دهقانی، مدیر تدارکات: محمد ابراهیمی، مدیر برنامه ریزی: امین قوامی، منشی صحنه: حمیرا نعمت الله.

«سد معبر» در ساعت ۱۸:۰۰ در پردیس سینمایی ملت به نمایش در می آید.

«دریاچه ماهی» تنها فیلم از بخش چشم انداز(غیررقابتی) جشنواره فیلم فجر است که در روز نخست به نمایش در می آید.

این اثر نخستین ساخته بلند سینمایی مریم دوستی محسوب می شود که تهیه کنندگی آن را سعید سعدی بر عهده دارد.

این فیلم یکی از تولیدات امسال سینمای ایران در ژانر دفاع مقدس محسوب می شود.

نادر فلاح، ستاره اسکندری، لاله اسکندری، حسن نجاریان، رهام تدریسی، حدیثه تهرانی، مجتبی پیرزاده، صحرا اسداللهی، حسین باشه آهنگر، ابراهیم برزیده، علی نجاریان، کاوه احمدی، مهدی الیاسی، گلشید بحرایی، سعید بیات، علی فرهادی، علی دهکردی و افشین هاشمی گروه بازیگران این فیلم را تشکیل داده اند.

«دریاچه ماهی» به قلم مصطفی رستگاری با مضمون دفاع مقدس روایتی از شهدای هنوز بر جای مانده کانال ماهی است. این فیلم نگاهی به وقایع پس از جنگ دارد و داستان چند خانواده را روایت می کند که در نقطه مشترکی به یکدیگر می رسند و در این میان عشق گمشده ای پیدا می شود. در واقع این فیلم تجلیلی از شهدای جاویدالاثر خواهد بود.

سایر عوامل اصلی این فیلم سینمایی عبارتند از تهیه کننده: سعید سعدی، کارگردان: مریم دوستی، مشاور کارگردان و تدوین: آرش معیریان، نویسنده: مصطفی رستگاری، مدیر فیلمبرداری: مرتضی خان محمد، گروه کارگردانی: منصور میرشکاری، محمدجواد سعدی، مسعود جیرانی، منشی صحنه: مریم شقاقی، دستیار اول فیلمبردار: بهمن نادیاب، گروه فیلمبرداری: امیر محمدی، همایون خاکی، سعید شاه محمدی، مهدی رجبی، عماد عبدالحی.

«دریاچه ماهی» در ساعت ۲۰:۳۰ در پردیس سینمایی ملت به نمایش در می آید.

آخرین فیلمی که در روز نخست جشنواره فیلم فجر از بخش مسابقه ملی به نمایش در می آید «فصل نرگس» دومین فیلم نگار آذربایجانی است.

این اثر به تهیه کنندگی سحر صباغ سرشت روایتگر قصه ای امیدبخش و انسان دوستانه است.

یکتا ناصر، ریما رامین فر، پژمان بازغی، امیر آقایی، گوهر خیراندیش، شایسته ایرانی، محمدرضا هدایتی، صالح میرزاآقایی، شیرین اسماعیلی و شبنم گودرزی بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.

«فصل نرگس» در ساعت ۲۳:۰۰ در پردیس سینمایی ملت به نمایش در می آید.