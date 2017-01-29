به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هر استان متشکل از سه نفر از نمایندگان آن استان است که توسط مجمع نمایندگان استان انتخاب و با حکم رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور منصوب می‌شوند.

هیات عالی نظارت استان و هیات‌های نظارت شهرستان و بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر موردی که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.

گفتی است پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۹۶، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

اسامی هیأت عالی استان ها