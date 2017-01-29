به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هر استان متشکل از سه نفر از نمایندگان آن استان است که توسط مجمع نمایندگان استان انتخاب و با حکم رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور منصوب میشوند.
هیات عالی نظارت استان و هیاتهای نظارت شهرستان و بخش در حوزههای انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر موردی که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیاتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند.
گفتی است پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور ۲۹ اردیبهشتماه سال ۹۶، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
اسامی هیأت عالی استان ها
|
استانها
|
اعضاء هیأت
|
سمت
|
آذربایجان شرقی
|
سلمان خدادادی
|
رئیس هیأت
|
رضا علیزاده
|
عضو
|
قلی اله قلی زاده
|
عضو
|
عزیز آقایی
|
دبیر استان
|
آذربایجان غربی
|
جهانبخش محبی نیا
|
رئیس هیأت
|
نادر قاضی پور
|
عضو
|
عین اله شریف پور
|
عضو
|
فخرعلی نیکبخت
|
دبیر استان
|
اردبیل
|
رضا کریمی
|
رئیس هیأت
|
محمد فیضی
|
عضو
|
ولی ملکی
|
عضو
|
عباس کریمی
|
دبیر استان
|
اصفهان
|
احمد سالک
|
رئیس هیأت
|
حسینعلی حاجی دلیگانی
|
عضو
|
اکبر ترکی
|
عضو
|
مجتبی کاظمی
|
دبیر استان
|
البرز
|
محمدجواد کولیوند
|
رئیس هیأت
|
عزیز اکبریان
|
عضو
|
محمود بهمنی
|
عضو
|
غلامعباس رضا زاده
|
دبیر استان
|
ایلام
|
سلام امینی
|
رئیس هیأت
|
شادمهر کاظم زاده
|
عضو
|
جلال میرزایی
|
عضو
|
علی تلاشان
|
دبیر استان
|
بوشهر
|
عبدالحمید خدری
|
رئیس هیأت
|
سکینه الماسی
|
عضو
|
محمد باقر سعادت
|
عضو
|
دبیر استان
|
تهران
|
علیرضا رحیمی
|
رئیس هیأت
|
محمد رضا نجفی
|
عضو
|
محمد قمی
|
عضو
|
دبیر استان
|
چهارمحال بختیاری
|
اردشیر نوریان
|
رئیس هیأت
|
خدیجه ربیعی فرا دمبه
|
عضو
|
علی کاظمی بابا حیدری
|
عضو
|
فیروز امیر خانی
|
دبیر استان
|
خراسان جنوبی
|
فرهاد فلاحتی
|
رئیس هیأت
|
محمدرضا امیر حسنخانی
|
عضو
|
نظر افضلی
|
عضو
|
محمدرضا غیرتی اسفدن
|
دبیر استان
|
خراسان رضوی
|
محمد دهقانی
|
رئیس هیأت
|
حسین مقصودی
|
عضو
|
حمید گرمابی
|
عضو
|
حسین فداکار
|
دبیر استان
|
خراسان شمالی
|
عبدالرضا عزیزی
|
رئیس هیأت
|
هادی قوامی
|
عضو
|
علی قربانی
|
عضو
|
حسین بنی اردلان
|
دبیر استان
|
خوزستان
|
جلیل مختار
|
رئیس هیأت
|
علی ساری
|
عضو
|
هدایت الله خادمی
|
عضو
|
دبیر استان
|
زنجان
|
احمد بیگدلی
|
رئیس هیأت
|
سید مرتضی خاتمی
|
عضو
|
محمد عزیزی
|
عضو
|
دبیر استان
|
سمنان
|
غلامرضا کاتب
|
رئیس هیأت
|
احمد همتی
|
عضو
|
سید حسن حسینی
|
عضو
|
حسین نداف
|
دبیر استان
|
سیستان و بلوچستان
|
محمد باسط درازهی
|
رئیس هیأت
|
احمدعلی کیخا
|
عضو
|
محمدنعیم امینی فرد
|
عضو
|
دبیر استان
|
فارس
|
محمدرضا رضایی کوچی
|
رئیس هیأت
|
محمد مهدی برومند
|
عضو
|
فرج الله رجبی
|
عضو
|
دبیر استان
|
قزوین
|
بهمن طاهر خوانی
|
رئیس هیأت
|
روح الله بابایی صالح
|
عضو
|
سیده حمیده زرآبادی
|
عضو
|
دبیر استان
|
قم
|
احمد امیر آبادی فراهانی
|
رئیس هیأت
|
علی اردشیر لاریجانی
|
عضو
|
مجتبی ذوالنور
|
عضو
|
دبیر استان
|
کردستان
|
حمدالله کریمی
|
رئیس هیأت
|
منصور مرادی
|
عضو
|
علی محمد مرادی
|
عضو
|
حسن توکلی
|
دبیر استان
|
کرمان
|
احمد انارکی محمدی
|
رئیس هیأت
|
یحیی کمال پور
|
عضو
|
علی بختیاری
|
عضو
|
فرشید فلاح لاله زاری
|
دبیر استان
|
کرمانشاه
|
حسن سلیمانی
|
رئیس هیأت
|
احمد صفری
|
عضو
|
شهاب نادری
|
عضو
|
دبیر استان
|
کهکیلویه و بویر احمد
|
غلامرضا تاجگردون
|
رئیس هیأت
|
عدل هاشمی
|
عضو
|
غلام محمد زارعی
|
عضو
|
وحید محمدی تبار
|
دبیر استان
|
گلستان
|
نور محمد تربتی نژاد
|
رئیس هیأت
|
علیرضا ابراهیمی
|
عضو
|
قرجه طیار
|
عضو
|
الیاس هیوه چی
|
دبیر استان
|
گیلان
|
محمد مهدی افتخاری
|
رئیس هیأت
|
محمد صادق حسنی جویابی
|
عضو
|
منوچهر جمالی
|
عضو
|
دبیر استان
|
لرستان
|
الهیار ملکشاهی
|
رئیس هیأت
|
علی رستمیان
|
عضو
|
سیدحمیدرضا کاظمی
|
عضو
|
اسدعلی امرایی
|
دبیر استان
|
مازندران
|
عزت الله یوسفیان ملا
|
رئیس هیأت
|
شمس الله شریعت زاده
|
عضو
|
محمد دامادی
|
عضو
|
نوروز احسانی
|
دبیر استان
|
مرکزی
|
علیرضا سلیمی
|
رئیس هیأت
|
علی اکبر کریمی
|
عضو
|
محمدرضا منصوری
|
عضو
|
مرتضی جودکی
|
دبیر استان
|
هرمزگان
|
احمد مرادی
|
رئیس هیأت
|
حسین هاشمی تختی
|
عضو
|
مصطفی ذوالقدر
|
عضو
|
علی مجیدی زاده فینی
|
دبیر استان
|
همدان
|
حسن بهرام نیا
|
رئیس هیأت
|
محمدعلی پور مختار
|
عضو
|
احمد آزادیخواه
|
عضو
|
فتح الله چمنی
|
دبیر استان
|
یزد
|
محمدرضا تابش
|
رئیس هیأت
|
محمدرضا صباغیان
|
عضو
|
کمال دهقان
|
عضو
|
علی افخمی فتح آباد
|
دبیر استان
نظر شما