۲۲تیم آتش نشانی برای مهار آتش به جنوب تهران اعزام شدند

ابوالفضل رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که در حادثه بامداد روز یکشنبه، یکی از مخازن نفت در جنوب تهران آتش گرفت، اظهار داشت: پس از این آتش سوزی، نیروهای آتش نشانی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

مسئول آتش نشانی باقرشهر افزود: ۲۲ تیم آتش نشانی به منظور مهار آتش در منطقه حاضر شده و بیش از پنج ساعت عملیات انجام دادند.

وی ادامه داد: نیروهای آتش نشانی از ساعت ۲۴ شب به محل اعزام و تا حوالی ساعت پنج صبح به مهار آتش پرداختند.

رضایی گفت: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته، هیچ گونه تلفات جانی ناشی از این حادثه به ثبت نرسید.