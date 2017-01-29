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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶

مسئول آتش نشانی باقرشهر خبرداد:

۲۲تیم آتش نشانی برای مهار آتش به جنوب تهران اعزام شدند

۲۲تیم آتش نشانی برای مهار آتش به جنوب تهران اعزام شدند

شهرری-مسئول آتش نشانی باقرشهر با اشاره به این نکته که یکی از مخازن نفت در جنوب تهران آتش گرفت، گفت: ۲۲ تیم آتش نشانی به منظور مهار آتش در منطقه حاضر شده و بیش از پنج ساعت عملیات انجام دادند.

ابوالفضل رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که در حادثه بامداد روز یکشنبه، یکی از مخازن نفت در جنوب تهران آتش گرفت، اظهار داشت: پس از این آتش سوزی، نیروهای آتش نشانی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

مسئول آتش نشانی باقرشهر افزود: ۲۲ تیم آتش نشانی به منظور مهار آتش در منطقه حاضر شده و بیش از پنج ساعت عملیات انجام دادند.

وی ادامه داد: نیروهای آتش نشانی از ساعت ۲۴ شب به محل اعزام و تا حوالی ساعت پنج صبح به مهار آتش پرداختند.

رضایی گفت: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته، هیچ گونه تلفات جانی ناشی از این حادثه به ثبت نرسید.

کد مطلب 3890841

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