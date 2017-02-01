اولین نفر از گروه باربا بامداد ۱۳ بهمن به تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ای وایان باوا از اعضا گروه تئاتر «وموندی» به کارگردانی یوجینو باربا زاده شهر بالی کشور اندونزی است. او بازیگر موسسه حرکات نمایشی بالی در اندونزی است و یکی از متخصصان حرکات نمایشی بالی و رقص‌های ماسک و گامبو اندونزی به شمار می رود.

بنا به اعلام امور بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی همه اعضای گروه تئاتر اودین تا ظهر روز پنجشنبه به تهران سفر می کنند.

این گروه قرار است علاوه بر برپایی کارگاه‌های آموزشی و مستر کلاس های علمی تئاتر، یکی از آثار نمایشی خود به نام «درخت» را به مدت ۵ شب در تالار حافظ روی صحنه ببرد.