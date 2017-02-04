به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «چشم شب روشن» در روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه میزبان یوجینو باربا به عنوان یکی از مهمترین چهره‌های تئاتر معاصر جهان و بنیانگذار گروه معروف «تئاتر اودین» است.

یوجینو باربا نیمه دوم بهمن برای اجرای نمایش و برگزاری چند کارگاه آموزشی پیشرفته، به ایران سفر می‌کند و به همین بهانه مهرداد رایانی مخصوص مجری کارشناس برنامه «چشم شب روشن» با وی در رابطه با تئاتر اودین به گفتگو می پردازد.

یوجینو باربا کارگردان و نظریه‌پرداز ایتالیایی تئاتر، یکی از شاخص‌ترین افرادی است که نامش با اصطلاحاتی چون «تئاتر تجربی»، «تئاتر آزمایشگاهی» و «تئاتر مردم شناختی» گره خورده است. وی که فعالیت حرفه ای خود در زمینه تئاتر را در دهه شصت میلادی با دستیاری یرژی گروتفسکی آغاز گرده است، نزدیک به ۵۰ سال مدیریت هنری «تئاتر اودین» را بر عهده داشته است و طی این مدت با توسعه دیدگاه‌ها و تکنیک‌های خود در تربیت بازیگر و دراماتورژی، به جایگاه شاخصی در تئاتر جهان دست یافته است.

رویکرد ویژه یوجینو باربا به «تئاتر بینافرهنگی» و همکاری‌اش با هنرمندانی از ملیت ها و فرهنگ‌های گوناگون در «تئاتر اودین» به آثار او ویژگی چندفرهنگی منحصر به فردی بخشیده است.

«چشم شب روشن» به تهیه کنندگی امیر قمیشی، با اجرای محمد صالح علا شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما روی آنتن می رود.