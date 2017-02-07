۱میلیارد و۲۵۰ میلیون تومان به شرکت های دانش بنیان کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر پیله‌ور بعدازظهر سه‌شنبه در نشست معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان شمالی اظهار کرد: مجوز پارک علم و فناوری استان در سال ۸۹ صادرشده که طی این مدت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به شرکت‌ها و واحدهای فناور استان کمک شده است.

پیله‌ور افزود: این کمک‌ها یا به‌صورت مستقیم از سوی پارک و یا از طریق عاملیت صندوق‌ها انجام‌گرفته است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۷۶ واحد فناور و شرکت دانش‌بنیان در مجموعه پارک علم و فناوری و مراکز رشد خراسان شمالی مستقر هستند.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی اظهار کرد: همچنین سه مرکز رشد در شهرستان‌های بجنورد، شیروان و اسفراین در حال فعالیت است.

پیله‌ور تصریح کرد: برای ۴۹۶ نفر در مجموعه این واحدها و مراکز اشتغال‌زایی انجام‌گرفته است که اغلب از حوزه دانشگاهیان هستند.

وی با اشاره به فروش ۲۵۰ هزار دلاری محصولات واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان شمالی، عنوان کرد: ۹۵۰ میلیون تومان فقط فروش محصولات دانش‌بنیان بوده است.

وی از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی ساختمان پارک علم و فناوری خراسان شمالی در محل سایت دانشگاهی مرکز استان خبر داد و گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت هفت هکتار در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور افتتاح خط تولید کودهای بیولوژیک از محصولات نخستین شرکت دانش‌بنیان خراسان شمالی به این استان سفرکرده است.