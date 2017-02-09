به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هدی حدادی نویسنده و تصویرگر به تفصیل دربارهی نقش قصهگویی بر مخاطبان کودک و نوجوان پرداخت.
مولف رمان دلقک گفت: قصهگویی سبب میشود تا ذهن کودک در موضوعهای مختلف تحریک شود. کودک میخواهد قصه را کشف کند و خودش را جای قهرمان قصه بگذارد. همیشه طالب پیروزی قهرمان قصه است و در ذهن خود راههایی را میجوید که قصه را به سرانجام مطلوب برساند. غافلگیریهایی که برایش غیرقابل پیشبینیاند لذت قصه را برایش دو چندان میکند. احساسهایی چون ترس، هیجان، خنده، شادی و غیره در موقع شنیدن داستان مضاعف شده و همهی درونیات و احساساتش دو چندان میشوند.
او افزود: سوالها و پرسشهای انسانی زیادی به وجود میآیند که لازم است تا حد زیادی در روند قصه پاسخ داده شوند و آنها که بیپاسخ میمانند جوابهایشان در زندگی حقیقی جستوجو میشوند. کودکی که با قصه بزرگ میشود از لحاظ تجربیات زیستی بیشتر و عکسالعمل هوشمندانهتری به مسایل اطرافش دارد که کودکان محروم از شعر و قصه از آن برخوردار نیستند.
او به ضرورت ترویج قصهگویی اشاره داشت و گفت: «همهی نهادهای مرتبط با دنیای کودکان باید در این مسیر قدم بگذارند، پیش از همه، خانوادهها و والدین موظفند به این مهم بپردازند. اما کانون هم به گمانم باید در همکاری مشترک با آموزش و پرورش، قصهگویی را جزو دروس رسمی مدارس قرار دهد. این اتفاق به خصوص در سالهای آغاز دبستان مانند آموزش الفبا مهم و راهگشا است.»
این نویسنده آثار فولکلور را منابع قوی قصهگویی دانست و به ظرفیت آنها اشاره داشت: «من فکر میکنم که یک قصهگوی ایرانی آنقدر منابع غنی از فولکلور و ادبیات عامه و ادبیات فاخر در دست دارد که نیازی به منابع جدید ندارد.»
او به توانمندی شخصی افراد در بهرهگیری از خلاقیت اشاره داشت: «قصهگو میتواند داستانهای قدیمی را با اتکا بر خلاقیت فردی به روز کند و مسایل کنونی بچههای این زمانه را به آنها منتقل کند. البته این نکته کمبودهای حاکم بر تولیدات ادبی را کتمان نمیکند و نیاز به خلق آثار خلاق همچنان در میان نویسندگان حوزهی کودک و نوجوان پابرجاست.»
حدادی در انتها به نیاز مخاطبان نسل جدید اشاره کرد و آن را دور از تصور و متفاوت ندانست: «نیاز امروز مخاطبان نیاز همهی دورانهاست. نیاز به تفکر، نیاز به تخیل، نیاز به خلق، نیاز به آرامش، نیاز به هیجان، نیاز به آموزش. این مسایل همچنان وجود دارند و باید به آنها توجه کرد.»
نوزدهمین جشنوارهی بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۲۷ بهمن با حضور مربیان قصهگو، قصهگویان آزاد و قصهگویان دیگر کشورها آغاز به کار خواهد کرد.
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