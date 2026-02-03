به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی شامگاه سه شنبه در نشست پیشرفتهای انقلاب اسلامی و در جمع جهادگران شهرستان گناباد، با اشاره به تقسیمبندی تاریخی جوامع بین جبهه حق و باطل، اظهار کرد: همه افراد باید وضعیت عالم را با دقت تحلیل کنند؛ از فرعون زمان و مصداق آن در زمان حال گرفته، تا موسی زمان که به خوبی نشان میدهد که کدام طرف حق و کدام طرف، باطل است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه هر انسان منصف و حقطلبی میتواند مصادیق امروزی این دو جبهه را تشخیص دهد، افزود: اگر آدم با انصاف و حقطلب باشد، اولیاء شیطان را ترامپ و نتانیاهو آدمکش پنداشته و موسی زمان را، رهبر و امام و ولی فقیه میداند.
وی بیان کرد: مقاومت را در غزه و لبنان و یمن به تنهایی نبینیم، بلکه در خیابانهای لندن و نیویورک با پرچم ایران ببینیم که در درون خودشان انجام میشود. اگر این تصویر را ببینیم، میبینیم که ما جای درست تاریخ ایستادهایم.
زهرایی در ادامه با این پرسش که آیا ایستادن در جایگاه صحیح تاریخی، به تنهایی کافی است، تأکید کرد: خیر. امروز فصل وفاداران ایران اسلامی است و نه فصل بیتفاوتها؛ چرا که بیتفاوتی، عامل ایجاد فاصله بین مردم با دین و نظام اسلامی است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به عواقب بیتفاوتی، هشدار داد: در سال ۱۴۰۱ اگر بیتفاوت نبودیم، سنگری به نام حجاب را از دست نمیدادیم و امسال هم اگر بیتفاوت باشیم، میبینیم که مساجد و قرآن را به آتش میکشند و ولی امر را تهدید میکنند که ما باید اعلام موضع کنیم.
وی ماهیت جنگ کنونی را، ترکیبی و همهجانبه توصیف و خاطرنشان کرد: یک زمانی در جنگ با رژیم بعث عراق، توپ و خاکریز داشتیم و نیاز به نیرو و رزمنده بود؛ امروز خط مقدم، جبهه نظامی، اقتصادی، فرهنگی، مساجد، رسانهای و خانواده و دین و حجاب است.
زهرایی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای داخلی برای مقابله با این جنگ، گفت: در ایران اسلامی، پر از خدمت و امید هستیم؛ از اقدامات مردمی و جهادی در عرصههای مختلف که همگی نشان از حس خیرخواهانه این ملت دارد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به ضعف نسبی در عرصه رسانه و فضای مجازی، بیان کرد: استفاده حداکثری از این فضا برای روایتگری صحیح، مورد تأکید است و باید با قدرت بیشتری در این فضا ورود و به شبهات پاسخ داد.
وی با قدردانی از جهادگران عرصههای خدمت و نیروهای قرارگاه شهید غیور اصلی، سخنان خود را با یادآوری فرمایشی از رهبر معظم انقلاب به پایان برد و خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری فرمودهاند که «لذت خدمت به دیگران، بیشتر از گرفتن کمک است.»؛ این جمله، چراغ راه تمامی اقشار، از پزشک و پرستار تا معلم و دانشآموز، برای نقشآفرینی در دفاع از سنگرهای جدید است که همگی باید ضمن پیدا کردن وظیفه خود، به آن عمل کنیم و برای عزت انقلاب، قدم برداریم.
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