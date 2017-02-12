استیضاح کنندگان قانع نشدند/ استیضاح آخوندی به هیات رئیسه ارسال شد

احمد علیرضابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون عمران برای بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح استیضاح دو هفته پیش در کمیسیون عمران بررسی شد و رئیس کمیسیون هم جمع بندی کرد که به دلیل عدم حضور وزیر نمایندگان قانع نشدند و استیضاح به هیات رئیسه ارسال شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: پذیرش برگزاری جلسه مجدد بررسی استیضاح آخوندی در کمیسیون عمران به معنای بی اعتباری جلسه قبل و وهن کمیسیون عمران است به این معنا که بعد از مدت ها کمیسیون عمران هنوز بلد نیست وزیر را جهت بررسی استیضاح دعوت کند.

عضو کمیسیون شوراها ادامه داد: رئیس کمیسیون عمران اعلام کرد چون هیات رئیسه از وی خواسته است ناچار است جلسه بررسی استیضاح را مجددا برگزار کند!

علیرضا بیگی ادامه داد: آقای آخوندی مجددا در کمیسیون عمران بر دقت سامانه راه آهن تاکید کرد.

نماینده تبریز تصریح کرد: نمایندگان استیضاح کننده پس از پایان اظهارات وزیر اعلام کردند که قانع نشدند و صورت جلسه را امضا کردند.

وی اظهار داشت: استیضاح آخوندی طبق آیین نامه به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.

به گزارش مهر، طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صورتی که حداقل ده نفر از امضا کنندگان استیضاح از طرح آن منصرف نشوند استیضاح در اولین جلسه علنی طرح می شود وزیر نیز موظف است ظرف ۱۰ روز در مجلس حاضر شود .