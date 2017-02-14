به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قرار است شعر بومی سارای در قالب قصه برای مخاطبان کودک و نوجوان نوزدهمین جشنواره قصهگویی روایت شود.
بر این اساس، در بخش آزاد جشنواره، التفات داوودبیگی قصهگوی زنجانی این قصه را به زبان ترکی نقل خواهد کرد. این قصهگو دربارهی انتخاب این اثر میگوید: «آواز سارای یکی ازمعروفترین شعرهاییست که در تمام مناطق ترکنشین زبانزد مردم است. این اثر اغلب از سوی آشیقها نقل شده است اما قالب داستانی نداشته است. من این داستان را از نوشتههای قدیمی پیدا کردم و با مقامخوانی و تصنیفخوانی و قصهگویی تلفیق کردم و به اجرا در آوردم.»
این قصهگو درباره تاریخچه قصه و قصهگویی در استان زنجان نیز توضیحهایی داد: «قصههای زنجان نیز مثل قصههای سایر استانها مضامین مختلف از قبیل عشق و دلدادگی و محبت، جدایی، انتظار و مفاهیم حماسی و... را در برمیگیرند. این قصهها را مادربزرگها و پدربزرگها نقل میکردند که متاسفانه امروزه در حال از بین رفتناند و باید برای آن چارهای اندیشید.»
او به مفاهیم اخلاقی، قهرمان پروری و مذهبی در قصههای بومی استان زنجان اشاره داشت و خواستار حفظ فرهنگ آشیقها شد: «آشیقها از قصهگویان حرفهای زنجان و آذربایجاناند و در قوم ترکمنها و حتی در خراسان شمالی و قشقاییها نیز شناخته شدهاند. آنان با ساز خود قصهها را تعریف میکنند و فرهنگ را انتقال میدهند.»
او به کمرنگ شدن این قشر فرهنگی در جامعه پرداخت: «نزدیک به سه دهه است که آشیقها نیز روزبهروز ضعیفتر میشوند و حفظ آنها منوط به برگزاری جشنوارههای استانی شده است. اگرچه آشیقهای جوان در آنجا به قصهگویی میپردازند و رقابت میکنند، ولی بازتاب آن را در جامعه ضعیف میبینم و باید به ساختار و اشاعه آن به صورت حرفهای بپردازیم.»
التفات داوودبیگی ادامه داد که فقط با برگزاری جشنواره قصهگویی نمیتوان به ترویج این فرهنگ امید داشت: «جشنواره جای رقابت است و استعدادیابی... باید برای عموم مردم در طول سال سالیانه چندین اجرا از فرصت شنیدن قصههای ناب را فراهم کرد تا قصه و قصهگویی ادامه پیدا کند.»
جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روز چهارشنبه ۲۷ بهمن کار خود را آغاز میکند.
با تشکر
مجتبی دانشور
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