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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۲

رئیس علوم پزشکی جهرم خبرداد:

خسارت سیل به ساختمان‌های دانشگاه علوم پزشکی جهرم

خسارت سیل به ساختمان‌های دانشگاه علوم پزشکی جهرم

جهرم-رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم از آسیب به ساختمان این دانشگاه به سبب آبگرفتگی و جاری شدن سیلاب خبر داد.

محمد رحمانیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت جدی به ساختمان‌های دانشگاه علوم پزشکی جهرم اظهار داشت: ساختمان‌های دانشگاه علوم پزشکی بر اثر ورود آب سد خاکی محمدآباد دچار آسیب شده است.

وی گفت: واقع شدن دانشگاه در مسیر سیلاب سبب آسیب به ساختمان دانشکده پزشکی، پردیس دانشگاه و دانشکده پرستاری شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم با اشاره به آسیب بیمارستان پیمانیه جهرم افزود: لایه‌های گچ سقف به دلیل بارش از سقف جدا شده اما به دلیل بتونی بودن بیمارستان آسیب جدی ندیده است.

رحمانیان با اشاره به تعطیلی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بیان کرد: مسیر دانشگاه جهرم دچار آبگرفتگی شده و بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی و کلاس‌های آن در دانشکده پزشکی و پرستاری تعطیل است.

کد مطلب 3910071

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