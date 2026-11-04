به گزارش خبرنگار مهر، کارن یحیایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اجتماع بزرگ یوم الله 13 آبان سمنان از تعطیلی کلاس های پردیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در پی آبگرفتگی کلاس ها و ساختمان ها خبر داد.

وی با بیان اینکه کلاس های درس پردیس امروز چهارشنبه سیزدهم آبان تعطیل است، تاکید کرد: جاری شدن سیلاب و آب گرفتگی محوطه پردیس آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان دلیل این تعطیلی است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه این آبگرفتگی در پی بارش های شدید دیشب رخ داده است، تاکید کرد: متاسفانه مواردی در فضای مجازی از ترکیدگی لوله و تاسیسات و ... عنوان می شود که همگی کذب هستند.

یحیایی در برخی شبکه‌های اجتماعی شایعاتی مبنی بر ترکیدگی لوله آب در پردیس آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام شده که اصلا واقعیت ندارد، ابراز کرد: آبگرفتگی پردیس به واسطه سرازیر شدن رواناب های بوده است.

وی با بیان اینکه شب گذشته بلافاصله بعد از وقوع آبگرفتگی اعضای ستاد مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی سمنان از محدوده بازدید و نشست اضطراری برگزار کردند، گفت: اقدامات لازم برای رفع پیامدهای ناشی از بارندگی و سیلاب انجام شده اما برای رفع پیامدهای این رویداد، امروز کلاس های درس پردیس تعطیل شده است.