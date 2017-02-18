توزیع ۴۲ هزار تن سبوس گندم بین تشکلهای دام و طیور آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، اسمعیل کریم زاده در جلسه بررسی روند توزیع سبوس استحصالی از محل گندم بورس از توزیع بیش از ۴۲ هزار تن سبوس گندم بین تشکلهای دام و طیور در آذربایجان غربی خبر داد و عنوان کرد: این میزان سبوس بر اساس سیاستهای ابلاغی وزارت به اهمیت آن در تامین نیاز غذایی دام های پرورشی در بخش صنعتی و سنتی توزیع شده است.

وی ادامه داد: دولت در حوزه کشاورزی با تخصیص یارانه ها و مشوق‌های صادراتی حمایت های خود را از این بخش انجام می دهد و بازار را به دست بخش خصوصی می سپارد که ورود کالای کشاورزی به بورس یکی از راهکارهای اساسی در این خصوص است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: این نهاده که محصول فرعی کارخانجات آردسازی است قبلا توسط اتحادیه دامداران توزیع می شد که از مهر ماه سال ۹۳ معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی موظف به توزیع این نهاده شده است و براساس سیاست‌های ابلاغی و با توجه به نیاز بخش های مختلف بین تشکل‌ها توزیع می‌گردد.

سید فضل الله قریشی اعلام کرد: طی سال ۹۴ مقدار ۲۰هزار تن سبوس به کارخانجات تحت پوشش تعاونی تامین نیاز کارخانجات خوراک دام اختصاص یافت است، ضمن اینکه از سال ۹۵ توزیع این نهاده از طریق سامانه یکپارچه نهاده‌های دامی کشور به صورت آنلاین انجام می گیرد.

بابایی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه ضمن اشاره به هزینه کرد بالای دولت برای خرید گندم تولیدی کشاورزان به جهت اهمیت استراتژیک محصول بر ضرورت اجرای دستورالعمل های ابلاغی از جمله اختصاص ۵۰ درصد از کل سبوس حاصل از گندم یارانه ای و آزاد به سازمان جهاد کشاورزی جهت توزیع بین تشکل های دام و طیور تاکید کرد.